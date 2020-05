Borgholzhausen/Versmold/Rheda-Wiedenbrück (WB/SKü). Von den massiv auftretenden Corona-Infektionen unter Beschäftigten in einem Zerlegebetrieb von Westfleisch (Westcrown) in Dissen (Landkreis Osnabrück) ist auch der benachbarte Kreis Gütersloh erheblich betroffen.

Im Dissener Werk sind 92 Mitarbeiter Corona-positiv getestet worden, davon leben nach Informationen dieser Zeitung insgesamt 26 im Kreis Gütersloh. Im Einzelnen sind Borgholzhausen mit 17 Infizierten, Versmold mit sechs und Rheda-Wiedenbrück mit drei Infizierten betroffen.

Der Krisenstab des Kreises Gütersloh will sich erst nach einer Sitzung am Montagnachmittag näher dazu äußern, teilte Kreissprecher Jan Focken mit. Borgholzhausens Bürgermeister Dirk Speckmann (SPD) bestätigte die Infizierten-Zahl in seinem Ort. Betroffen seien insgesamt drei Sammelunterkünfte in Borgholzhausen mit insgesamt 35 Bewohnern. Alle Bewohner kommen den Auskünften zufolge in Quarantäne.

Laut Speckmann hat die Stadt Borgholzhausen dem Kreis Gütersloh schon vor längerer Zeit verschiedene Unterkünfte gemeldet, die als Ausweichquartiere genutzt werden könnten, um, falls nötig, die Bewohner in den betroffenen Sammelunterkünften voneinander trennen zu können.