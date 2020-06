Klar ist: Auch im Altkreis Halle ist weiterhin erhöhte Wachsamkeit geboten. Denn auch wenn hier die aktuellen Zahlen – zumindest derzeit – vergleichsweise niedrig erscheinen, sollten dringend weiterhin die geltenden Schutzmaßnahmen wie Abstandhalten, regelmäßiges Händewaschen und das Tragen der Alltagsmaske bei Einkauf, ÖPNV-Nutzung und Co. weiter befolgt werden.

Ordnungsämter kontrollieren Quarantäne-Auflagen

Zwar betonte NRW-Ministerpräsident Armin Laschet am Sonntagnachmittag, das aktuelle Infektionsgeschehen sei klar bei der Firma Tönnies lokalisierbar, und es gebe keinen „signifikanten Übersprung hinein in die Bevölkerung“. Doch das Virus macht nicht Halt vor Stadt- und Gemeindegrenzen, und von den bisher 1331 Infizierten lebt ein Teil eben auch im Norden des Kreises: etwa 20 beispielsweise in Wohnungen und Einfamilienhäusern in Versmold, wie Bürgermeister Michael Meyer-Hermann mitteilt. Für diese Mitarbeiter, die bei Tönnies oder einem Subunternehmen in Rheda tätig sind, sowie für alle, die mit ihnen im selben Haus oder derselben Unterkunft leben, hat der Kreis eine Quarantänepflicht bis zum 2. Juli, 24 Uhr, verfügt. „Es ist Aufgabe der örtlichen Ordnungsämter, die Einhaltung der Quarantäne zu kontrollieren“, sagt Michael Meyer-Hermann.

Die Regelungen gelten für alle Kommunen im Kreis. In Halle spricht Regina Bresser, Fachbereichsleiterin Bürgerdienste, auf WB-Anfrage von zehn Mitarbeiter-Adressen. Sammelunterkünfte dagegen von bei Tönnies arbeitenden Werkvertragsarbeitern gebe es nicht eine im gesamten Altkreis Halle, sagt Borgholzhausens Bürgermeister Dirk Speckmann. In seiner Stadt lebten lediglich sechs Tönnies-Mitarbeiter, sagt er. „Und auch in Steinhagen und Werther sind das jeweils nur eine Handvoll“, so Speckmann. Gerade mit Blick auf die Infektionsfälle beim Fleischunternehmen Westcrown im benachbarten Dissen vor wenigen Wochen wiederholte er am Sonntag noch einmal seine deutliche Kritik, „dass man bei Tönnies nicht schon viel eher mit Corona-Tests begonnen hat“.

Sinn und Zweck der Kita- und Schul-Schließungen

Vor dem Hintergrund, dass Kinder der im Altkreis lebenden Tönnies-Mitarbeiter örtliche Schulen und Kitas besuchen, sei die kreisweite Schließung dieser Einrichtungen nachvollziehbar, sagte erst kürzlich Steinhagens Bürgermeister Klaus Besser im WB-Interview: „Und vielleicht gehen auch junge Leute aus Steinhagen in Rheda-Wiedenbrück zum Berufskolleg“, gab er ein weiteres Beispiel.