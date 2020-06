Demnach waren Stand 27. Juni, 0 Uhr, 2.203 (26. Juni: 2.160) laborbestätigte Coronainfektionen erfasst. Dies sind kumulierte Zahlen seit Anbeginn der Pandemie. Davon gelten 748 (26. Juni: 741) Personen als genesen und 1.434 (26. Juni: 1.398) als noch infiziert.

Von diesen 1.434 Personen befinden sich 1.405 in häuslicher Quarantäne. Laut Auskunft der vier Krankenhäuser werden derzeit 29 Patienten (26. Juni: 30) stationär behandelt. Davon werden fünf Personen (26. Juni: 5) intensivpflegerisch versorgt und zwei Personen (26. Juni: 2) müssen beatmet werden. Im Kreis Gütersloh sind seit Beginn der Pandemie 21 Personen (26. Juni: 21) verstorben, die sich mit dem Coronavirus infiziert hatten.

75 Fälle in eine Woche

In den vergangenen sieben Tagen, also vom 20. bis 26. Juni, wurden 75 Fälle in der übrigen Bevölkerung bekannt, also bei denen, die keinen direkten Bezug zu der Firma Tönnies haben. Das sind 28 mehr als am Vortag vom Kreis Gütersloh bekannt gegeben. Von den Tests, die im Diagnosezentrum der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe (KVWL) am Carl-Miele-Berufskolleg, gemacht worden sind, sind 3.588 Befunde zurück, davon waren zwölf positiv. Die in diesem Testzentrum erfolgten Ergebnisse werden vom Kreis Gütersloh als Indikator herangezogen.

Der Kreis Gütersloh gibt folgende Kurzbewertung: „Die Zahl der positiven Tests in der übrigen Bevölkerung – also bei jenen, die keinen direkten Bezug zu den Tönnies-Beschäftigten haben – steigt merklich an, die Mehr­zahl der betroffenen Personen ist offenbar asymptomatisch. Zurzeit ist der Anstieg vermutlich durch die starke Ausweitung der Testung von asymptomatischen Personen bedingt – also den Testungen in den sechs Diagnosezentren. Ein gutes Zeichen: Es ist kein Anstieg der Erkrankten zu verzeichnen.“

Test am laufenden Band

Die Testungen seien derweil in völlig neue Dimensionen vorgedrungen: Vier Diagnosezentren Kreis (Bundeswehr), zwei Diagnosezentren des Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe, Tests durch niedergelassene Ärzte, Testungen durch mobile Teams in den Wohnungen der Tönnies-Mitarbeiter, vom Krisenstab veranlasste Testungen in weiteren Firmen vor allem der Lebensmittelbranche, Testungen der Belegschaft veranlasst durch Unternehmen, Testungen des Personals in den Krankenhäusern, vom Land NRW verordnete Eigentestungen des Personals in Alten- und Pflegeeinrichtungen – die Liste sei wahrscheinlich nicht mehr vollständig, heißt es in einer Mitteilung. Die Folge: „Wegen dieser vielen Testläufe, die sich kaum qualitätsgesichert abbilden lassen, verzichtet der Krisenstab künftig auf die tägliche Einzeldarstellungen unterschiedlicher Testläufe.

Orte im Überblick

Die Zahl der aktuell Infizierten nach Orten im Überblick (in Klammer der Wert des Vortages): Borgholzhausen 3 (2), Gütersloh 409 (400), Halle 1 (0), Harsewinkel 39 (38),Herzebrock-Clarholz 41 (39), Rheda-Wiedenbrück 726 (710), Rietberg 52 (53), Schloß Holte-Stukenbrock 0 (0), Steinhagen 9 (8), Verl 76 (73), Versmold 1 (1), Werther 3 (1).