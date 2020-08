Wie die Polizei jetzt berichtet, wurde sie am Samstagabend, 1. August, gegen 23.15 Uhr über eine Schlägerei an der Münsterstraße informiert. Dort trafen die Beamten auf mehrere aufgebrachte Männer. Einer von ihnen, ein 31-jähriger Mann aus Versmold, war sichtbar verletzt. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gefahren.

Als Ursprung der Schlägerei konnte eine Auseinandersetzung über eine Ruhestörung auf der Straße ausgemacht werden. Nach einem provokativen Wortgefecht kam es schließlich zu der Schlägerei. In deren Verlauf wurde der am Boden liegende 31-Jährige getreten. Tatverdächtig sind zwei Versmolder, 16 und 17 Jahre alt. Gegen sie wurde ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer Angaben zu dem Streit machen oder Hinweise zu weiteren Tatverdächtigen geben kann, melde sich bei der Polizei Gütersloh, Telefon 0 52 41/8 69-0.