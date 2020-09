So steht Pium politisch unter Strom

Streit um Stromtrasse geht in Borgholzhausen in die nächste Runde

Borgholzhausen (WB). Das nächste Treffen des Planungsdialogs zur 380 Kilovolt Höchstspannungsleitung soll am 4. September stattfinden. Vor allem drei Landwirte und Flächeneigentümer fühlen sich und ihre Interessen in diesem Gremium unterrepräsentiert. Deswegen haben sie Ende Juli mit professioneller Hilfe eine eigenfinanzierte Kampagne gestartet, um die in Borgholzhausen auf einer Länge von 4,2 Kilometern geplante Teilerdverkabelung doch noch zu verhindern.