Borgholzhausen (WB). Hinzu kommen laut Schwoch noch zwei infizierte Mitarbeiter, bei zwei weiteren Kontaktpersonen habe sich der Verdacht nicht bestätigt.

Schwoch musste zur Kenntnis nehmen, dass von der Testung aller 80 Bewohner und 60 Mitarbeiter am vergangenen Wochenende am Dienstag immer noch 13 Testergebnisse fehlten. Der Geschäftsführer hat deshalb eine weitere PCR-Testung am Dienstag auf DRK-Kosten durchführen lassen. Der DRK-Kreisverband arbeitet bekanntlich eng mit einem Mindener Labor zusammen, das Ergebnisse bereits für den nächsten Tag garantiert.

Schwoch kündigte zudem an, dass ab nächsten Samstag im Heim geimpft werden soll. Die bestellten Impfdosen seien zugesagt und zwei Borgholzhausener Ärzte hätten sich für die Verimpfung bereit erklärt.