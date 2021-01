Der Mann aus Neuheilenbach war laut Polizei gegen 23.20 Uhr auf der Bielefelder Straße in Borgholzhausen in einer Linkskurve mit seinem Auto von der Fahrbahn abgekommen und mit einem Baum kollidiert. Trotz sofortiger Reanimationsmaßnahmen durch die eingesetzten Rettungskräfte verstarb der Mann noch an der Unfallstelle. Im Umfeld des Fahrers wurde Alkoholgeruch festgestellt. Eine Blutprobe wurde entnommen. Bei drei weiteren gemeldeten Unfällen wurde glücklicherweise niemand verletzt.

In der Zeit von Silvesterabend, 18 Uhr, bis zum Neujahrsmorgen, 6 Uhr, verzeichnete die Polizei 109 Einsätze – im Vorjahr waren es 102. Um 0.14 Uhr wurde der Polizei der Brand einer Hecke an der Straße Am Uhlenbrock in Rheda-Wiedenbrück gemeldet, den die Feuerwehr schnell löschen konnte und der nur geringen Sachschaden verursachte. Um 0.29 Uhr wurde der Brand des Bücherschranks in Gütersloh im Bereich Strengerstraße/Berliner Straße gemeldet. Die Polizei leitete hierzu eine Strafverfahren wegen Sachbeschädigung ein und bittet unter Telefon 05241/869-0 um Hinweise.

Im genannten Zeitraum wurden die Einsatzkräfte zu insgesamt 14 Ruhestörungen gerufen. Außerdem mussten 26 Streitigkeiten oder Schlägereien geschlichtet werden bzw. waren Randalierer unterwegs. Zwei Personen mussten die Silvesternacht zur Ausnüchterung im Polizeigewahrsam verbringen.

Um 2.56 Uhr wurden in Herzebrock-Clarholz auf der Debusstraße ein Mann und eine Frau aus einer Gruppe mehrerer Personen angegriffen und beraubt. Eine Person wurde dabei leicht verletzt und begab sich eigenständig in ein Krankenhaus. Die sofort entsandten Polizeikräfte konnten drei Personen antreffen und vorläufig festnehmen. Diese wurden für weiteren Ermittlungen dem Polizeigewahrsam zugeführt und ein Strafverfahren eingeleitet. Die Polizei sucht Zeugen zu dem Vorfall.

Von Polizeibeamtinnen und -beamten wurden insgesamt fünf Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet, weil gegen die Coronoschutzverordnung bzw. die Allgemeinverfügung des Kreises verstoßen wurde. In weiteren acht Fällen konnten auf Hinweise von Anrufern keine Verstöße gegen die Corona-Beschränkungen vor Ort festgestellt werden.