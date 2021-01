Gegen 23.20 Uhr am Silvesterabend geht der Notruf bei Polizei und Rettungsdienst ein, Anwohner hatten einen lauten Knall gehört. Auf der Bielefelder Straße in Borgholzhausen, kurz bevor es rechts abgeht auf die sogenannten Serpentinen in Richtung Melle, verliert der 44-jährige Fahrer eines Golf aus unbekannter Ursache ausgangs einer lang gezogenen leichten Linkskurve offenbar die Kontrolle über sein Fahrzeug und knallt frontal gegen einen Straßenbaum.

Neben Rettungsdienst, Notarzt und Polizei wurde auch die Feuerwehr Borgholzhausen mit den Löschzügen Stadt und Bahnhof alarmiert. Der Mann aus Neuheilenbach im Landkreis Bitburg-Prüm (Rheinland-Pfalz, Eifel) konnte sofort aus dem Fahrzeug gerettet werden. Was folgte war ein rund einstündiger Kampf um das Leben des Mannes. Doch die intensiven Reanimationsmaßnahmen, an denen zwischenzeitlich auch Kräfte der Feuerwehr mitwirkten, blieben am Ende erfolglos. Der Fahrer, der allein im Golf gesessen hatte, verstarb noch an der Unfallstelle. Wie das WB erfuhr, gibt es zur Nutzungsbefugnis des Fahrzeuges Unklarheiten. Möglicherweise liegt eine Unterschlagung vor, was Gegenstand weiterer Ermittlungen ist.

Da die Einsatzkräfte im Umfeld Alkoholgeruch wahrnahmen, wurde eine Blutprobe entnommen. Die Bielefelder Straße wurde für die Zeit der Unfallaufnahme in der Nacht gesperrt. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf etwa 7000 Euro.