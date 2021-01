Wie die zuständige Autobahnpolizei Bielefeld berichtet, befuhr der Unfallverursacher mit seinem Pkw die Autobahn in Richtung Bielefeld/Brilon. Zwischen den Anschlussstellen Borgholzhausen und Halle verlor der Fahrer wegen nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug. Daraufhin prallte er in die Leitplanke, das Fahrzeug drehte sich, touchierte ein anderes Fahrzeug und kam schließlich entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen.

Laut Polizei blieben der Unfallverursacher und auch der Fahrer des anderen Pkw unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Blechschaden, sie wurden abgeschleppt. Wie ein Polizeisprecher berichtet, sei wegen der frühen Uhrzeit am Sonntagmorgen nur wenig Verkehr auf der A 33 gewesen, dementsprechend hielt sich der Rückstau in Grenzen. Nach etwa eineinhalb Stunden habe der Verkehr wieder reibungslos fließen können.