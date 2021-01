Demnach befuhr eine Funkstreifenbesatzung am frühen Samstagmorgen, 16. Januar, die Industriestraße in Richtung „Am Bahnhof“. Als sich die Beamten gegen 0.20 Uhr in Höhe der Robert-Bosch-Straße befanden, kam ihnen ein grauer Audi entgegen, dessen Fahrer plötzlich auf den Fahrstreifen der Polizisten fuhr und das Fernlicht betätigte. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, bremste der Streifenwagen ab, und der Audi-Fahrer kehrte unmittelbar danach auf seine Fahrspur zurück.

Die Beamten folgten dem Wagen und konnten ihn kurze Zeit später anhalten und die Insassen kontrollieren. Dabei stellten sie fest, dass der 22-jährige Fahrer unter Alkoholeinfluss stand. Er wurde zur Wache gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Zudem stellten die Polizisten den Führerschein des jungen Mannes sicher. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 22 Jahre alte Versmolder in Freiheit entlassen.