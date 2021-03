Geburten reichen nicht – Zuzug zählt

Gewaltige Sprünge sind es allerdings nicht, die in den nächsten 20 Jahren nach Ansicht der Forscher zu erwarten sind, das Bevölkerungswachstum hat in Prozenten ausgedrückt meist eine eins vor dem Komma. Wobei der Altkreis Halle insgesamt schlechter wegkommt als der Süden. Ausgerechnet die wirtschaftlich starken Kommunen Steinhagen (0,97 Prozent) und Halle (1,0) liegen knapp vor Schlusslicht Werther (0,93) am Ende der Wertungsskala. Versmold mit einem prognostizierten Wachstum von 1,04 Prozent liegt nicht nur genau im Kreis-Durchschnitt, sondern sogar an dritter Stelle im Kreis hinter der kleinen Gemeinde Langenberg (1,10) und der Stadt Gütersloh (1,09). Borgholzhausen reiht sich gemeinsam mit Rietberg und Harsewinkel (jeweils 1,03) an fünfter Stelle ein. Wie gesagt, Hellseher sind die Demografen nicht, sondern eher Mathematiker. Zu Grunde gelegt werden beispielsweise die Geburtenraten der vergangenen Jahre bis 2019.