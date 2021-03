Kritik in 13 Punkten und FDP sagt Nein

Der Bau der A33 hat in der Landschaft und im Gedächtnis von FDP-Ratsherr Jürgen Aufderheide tiefe Spuren hinterlassen. Was schon bei Straßen.NRW nicht funktioniert hat, werde erst recht nicht bei Amprion irgendwelche Früchte tragen, so lautet seine skeptische Einstellung, mit der er die Ablehnung seiner Fraktion zur Stellungnahme der Stadt im Planfeststellungsverfahren zu der von Amprion geplanten Teilerdverkabelung begründet. Nicht nur bei Bürgermeister Dirk Speckmann sorgt diese Haltung für verständnisloses Kopfschütteln. Kritik von Landwirten zeigt Wirkung Nach zähem Ringen – vor allem im Ausschuss für Planen und Bauen – bei dem jede Formulierung bis auf Punkt und Komma sorgfältig abgewogen wurde, einigten sich die Parteien auf einen 13 Punkte umfassenden Forderungskatalog. Zuletzt wurde noch ein Aspekt betroffener Landwirte mit aufgenommen, was Uwe Nagelsmöller zu einem ausdrücklichen Lob an die Stadt veranlasst.