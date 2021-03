Jede Fraktion müsse Kröten schlucken, wobei es sich bei der einen eher um Kaulquappen und bei der anderen um deutlich größere Amphibien handelt. So sieht es zumindest Christian Poetting von der BU. Im Rat der Stadt Borgholzhausen wurde in langer kontroverser Debatte über eine Stellungnahme zum Regionalplan beraten. Einstimmigkeit kam aufgrund der komplexen Thematik, die den Entwicklungsrahmen für die nächsten 20 Jahre abstecken soll, nicht zustande. Grenzen des Wachstums definiert jeder anders. Auch Borgholzhausen hat seine Grenzen des Wachstums, nur liegen diese eben für jede Fraktion woanders. Während SPD, CDU und FDP größtmögliche Flexibilität anstreben, um in Zukunft entsprechend reagieren zu können, wollen BU und Grüne bereits jetzt in einigen Bereichen die Reißleine ziehen.