Versmold -

Von Gabriele Grund

Lebensgefährliche Verletzungen erlitt am Sonntag der Fahrer eines Dreirad-Motorrollers bei einem Verkehrsunfall in Versmold. Der 64-jährige Mann verunglückte gegen 12.35 Uhr auf der Münsterstraße (B 476) am Ortseingang Versmold und prallte gegen eine Mauer.