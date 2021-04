Die Auferstehung plausibel begründet

Als Ursache für die Schwierigkeiten, die viele, auch gläubige Menschen mit der fundamentalen Glaubensfrage haben, vermutet er ein unzureichendes Verständnis von Auferstehung. „Ein schwieriges Thema. Nichts an Jesus wird so missverstanden und fehlgedeutet wie die Auferstehung“, steigt Kessler in den Abend ein. Was heißt Auferstehung, und wie ist sie begründet? Wie sind die Osteraussagen und die oft märchenhaft klingenden Ostererzählungen des Neuen Testaments zu verstehen? Urgemeinde verstand Erweckung Jesu anfangs nicht als Rückkehr auf die Erde Man müsse zwischen zwei Textsorten unterscheiden, so Kessler: den frühen Osterbekenntnissen und den späteren Ostererzählungen. Das älteste Bekenntnis lautet: „Gott hat Jesus von den Toten erweckt“ und geht zurück auf die Anfänge der Jerusalemer Urgemeinde um 30 n. Chr. Es ist laut Kessler zu verstehen als „Gotteslob, also lobpreisende Antwort der Jüngerinnen und Jünger auf ihre Ostererfahrung“. Die Urgemeinde habe die Erweckung Jesu von Anfang an nicht als Rückkehr auf die Erde verstanden, sondern als Eingehen in die Dimension Gottes. Daher resultierten auch Formulierungen wie „er sitzt zur Rechten Gottes“. Wie aber kommen seine Anhänger zu der Behauptung, er sei auferweckt, erhöht worden, war er doch am Kreuz wie ein Verbrecher, für manche damals wie ein „von Gott Verfluchter“ hingerichtet worden?