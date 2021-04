Dem Mediziner Nils T. (43), der zuletzt in Oelde im Kreis Warendorf lebte, werden besonders schwere Vergewaltigung in zwei Fällen, sexuelle Übergriffe in zwei Fällen, Beleidigung in drei Fällen und der Besitz sogenannter Kinder- und Jugendpornografie vorgeworfen. Der Arzt soll die Frauen teilweise im Aufwachraum des Krankenhauses missbraucht haben. Möglicherweise sedierte er die Opfer vorher. Der erste Fall wurde Mitte Dezember bekannt. Da wandte sich eine frisch operierte Patientin (36) abends ans Klinikpersonal und erhob schwere Vorwürfe gegen den Anästhesisten. Das Krankenhaus informierte die Polizei, und der Mediziner wurde an seinem Arbeitsplatz festgenommen. Seit dem 16. Dezember sitzt er in Untersuchungshaft.