Wie die Polizei berichtet, brach das Feuer aus bisher unbekannter Ursache in dem Schweinestall im Bad Rothenfelder Ortsteil Strang aus. Bei der betroffenen Stallung handelt es sich um ein etwa 600 Quadratmeter großes Gebäude, in dem rund 400 Ferkel untergebracht sind. Etwa zwei Drittel des Gebäudes standen in Vollbrand.

Insgesamt sind laut Polizei um die 300 Ferkel an den direkten und indirekten Brandfolgen verendet. Eine Vielzahl der Tiere musste wegen schwerer Brandverletzungen eingeschläfert werden. Eine Mitarbeiterin des Veterinäramtes des Landkreises Osnabrück und ein Tierarzt wurden hinzu gerufen.

Erst durch umfangreiche Löscharbeiten konnte die Feuerwehr den Brand unter Kontrolle bringen und am späten Abend schließlich komplett löschen. Außer dem Verlust der Tiere ist ein hoher Gebäudeschaden entstanden, Personen wurden nicht verletzt. Zur Ursache des Feuers konnte die Polizei bislang noch keine Angaben machen.