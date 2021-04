Laut Polizei befuhr die Dissenerin gegen 8.10 Uhr mit ihrem Mercedes CLS 500 die Wellingholzhausener Straße in Richtung Melle. Die Frau entschied sich trotz Überholverbots dazu, ein vor ihr fahrendes Fahrzeug zu überholen. Dazu scherte sie auf die Gegenfahrbahn aus. Als sie einen entgegenkommenden Linienbus bemerkte, lenkte sie ihren Pkw nach links in den Straßengraben. Dort streifte sie einen Baum und wurde zurück auf die Fahrbahn geschleudert. Es kam zum Frontalzusammenstoß mit dem Linienbus.

Der Bus befand sich auf einer Leerfahrt, und der 53-jährige Fahrer kam mit dem Schrecken davon; er hatte noch eine Gefahrenbremsung eingeleitet, konnte die Kollision aber nicht mehr verhindern. Die Unfallverursacherin erlitt leichte Verletzungen, sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. Am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Trotz des Unfallschadens konnte ein anderer Betriebsangehöriger den Bus noch zum Betriebshof lenken.

Auf die verletzte Pkw-Fahrerin kommt nun ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs zu. Ihr wird vorgeworfen, grob verkehrswidrig und rücksichtslos falsch überholt zu haben. Ein Amtsrichter ordnete die Beschlagnahme des Führerscheins und eine Blutprobenentnahme an. Der Mercedes musste abgeschleppt werden, die Feuerwehr nahm ausgelaufene Betriebsstoffe auf. Für die Zeit der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten war die Wellingholzhausener Straße gesperrt.

Als Zeugen sucht die Polizei den Fahrer oder die Fahrerin, der bzw. die von dem Mercedes am Morgen überholt werden sollte. Mutmaßlich handelte es sich um einen Pkw, Details sind nicht bekannt. Hinweise bitte an die Polizei in Melle unter Telefon05422/920600.