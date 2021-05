Insofern laufen in den Freibädern der Altkreiskommunen die Vorbereitungen für Öffnungen auf Hochtouren. Vorerst lassen die Inzidenzen aber wohl nur einen eher sportlich orientierten Schwimmbetrieb zu. Wer Spiel, Spaß und Erholung im Becken oder auf der Liegewiese bevorzugt, muss sich noch eine Weile gedulden. DAS GILT IN VERSMOLD Den Anfang machte bereits am Donnerstag das Naturbad in Versmold. Um den Betrieb vom Schulschwimmen komplett zu trennen, ist werktags zwischen 14 und 19 Uhr und an Wochenenden von 10 bis 16 Uhr so genanntes Sportschwimmen wieder erlaubt – solange die Inzidenzwerte im Kreis stabil unter 100 liegen. Voraussetzung für den Schwimmbadbesuch ist ein negativer Corona-Test, sofern man nicht zu den vollständig Geimpften oder Genesenen gehört.