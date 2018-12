Gütersloh (WB). Für die deutsche Nationalmannschaft geht er nicht auf Torejagd. Sein Spielfeld ist die Küche: Jakob Albermann ist einer der besten Nachwuchsköche der Bundesrepublik. Gelernt hat der 22-Jährige im Parkhotel Gütersloh. Jetzt tritt er mit der Köche-Nationalauswahl gegen die besten Kochteams der Welt an.

Erst im Sommer hat Jakob Albermann, dessen Eltern in Rheda-Wiedenbrück ein Restaurant führen, seine Ausbildung zum Koch als Jahrgangsbester im Parkhotel abgeschlossen und seinen Vertrag dort verlängert.

Eine Roastbeef-Roulade sous-vide gegart und mit Zucchini ummantelt, dazu eine Rotweinjus, eine kleine römische Pastete mit Gemüsefüllung und Kartoffel-Parmesan-Püree – mit diesem selbst kreierten Gericht hat sich Jakob Albermann in eine für ihn ganz neue Liga gespielt. Denn seit Kurzem ist Albermann Mitglied der deutschen Köche-Nationalmannschaft und tritt nun in internationalen Wettbewerben gegen Kochteams aus aller Welt an.

»Um in die Nationalmannschaft zu kommen, wird zum einen die Innovationskraft des Gerichts bewertet. Zum anderen spielt es eine Rolle, inwiefern regionale Produkte zum Einsatz kommen«, schildert der Koch einige Kriterien für die Aufnahme. Nach einem Training in der Jugendnationalmannschaft in Frankfurt bekam er dann die Zusage.

Der erste große Wettbewerb für Jakob Albermann war Ende November in Luxemburg der Culinary World Cup, bei dem die Nationalmannschaft in der Disziplin »Dreigangmenü« angetreten ist. Für jeweils 110 Personen galt es hier, Vorspeise, Hauptgang und Dessert zuzubereiten und anzurichten und dabei effizient und nachhaltig zu arbeiten. »Es ist schon etwas Besonderes, als Team in einen Wettbewerb zu gehen und sich dann während der Veranstaltung mit Köchen aus aller Welt auszutauschen«, berichtet Albermann, ganz im WM-Fieber.

»Wir freuen uns, wenn junge Köche so kreativ und ehrgeizig ihre Ziele verfolgen und damit als Vorbild den jungen Menschen zeigen können, was man in unserer Branche alles erreichen und erleben kann«, erklärt Regine Tönsing vom ostwestfälischen Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga).