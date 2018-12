Von Jan Hermann Ruthmann

Gütersloh (WB). 228 Jahre sind eine lange Zeit. So lange gibt es bereits das Adventssingen in Gütersloh. Diese Tradition wird auch im Jahr 2018 lebendig gehalten. An den Adventssonntagen sind die Sänger in verschiedenen Gruppen unterwegs und singen Adventslieder. Nun traten sie auf dem Weihnachtsmarkt zusammen mit dem Nachtwächter auf.

Der Posaunenchor der Erlöserkirche und einige Musiker aus der Stadtmitte läuteten das Programm auf der Bühne am Berliner Platz ein. Gemeinsam mit den Adventssängern stimmten sie den Choral an, mit dem jeden ersten Adventssonntag die »Adventssänger-Saison« beginnt: »Wie soll ich dich empfangen«.

Während sie singen, steht ein Mann neben der Bühne. Er trägt Hut, Mantel, hat eine Petroleumlampe in der einen Hand und eine Hellebarde in der anderen. Er betritt die Bühne und stellt sich als Ernst August Fißmer, Nachtwächter aus Leidenschaft, vor. »Hört ihr Leut und lasst euch sagen, unsre Glock hat zehn geschlagen«, so sein Ruf.

Betrunkene störten einst den Gesang

Seit 1790 wurden die Adventssonntage zu nächtlicher Stunde mit Liedern begonnen, zunächst von den Nachtwächtern. Sie zogen um 22 Uhr durch die Straßen und sangen Lieder aus dem Gütersloher Gesangbuch »Reckenberger Erweckung«. Auch in der Neujahrsnacht wurde gesungen. Diesen Gesang nannte man »Wächtergesang«.

Die Nachtwächter hatten nur ein Problem: Ihr Gesang wurde immer häufiger von Betrunkenen gestört, die aus den Wirtshäusern kamen. Die Belästigungen nahmen auch nicht ab, als 1875 der Evangelische Jünglingsverein (heute CVJM) das Singen übernahm. 1886 verlegte Pastor Max Hyssen es auf 5 Uhr morgens.

Ernst August Fißmer geht durch die Straßen und schaut nach dem Rechten. Das ist die Hauptaufgabe des Nachtwächters. Den Besuchern auf dem Weihnachtsmarkt erklärt Fißmer alias Stadtführer Klaus Gottenströter seine Ausrüstung: Der Hut ist für ihn sehr wichtig, weil gelegentlich ein Schwall aus dem Fenster auf ihn herabkommt. 1790 gab es noch keine Toiletten und die Damen gossen ihre Nachttöpfe nachts aus dem Fenster.

Nachtwächter hatten Nebenjobs

Die Hellebarde ist eine Kombination aus Hieb- und Stichwaffe. Schließlich waren auch die Gütersloher Straßen vor über 200 Jahren nicht immer sicher. Um den Hals hat Ernst August Fißmer ein Horn hängen, in das er auch auf dem Weihnachtsmarkt bläst. Vor einigen Häusern musste der Nachtwächter das früher tun, damit die hohen Bürger der Stadt, der Bürgermeister oder Lehrer, wussten, dass jemand auf sie aufpasste.

Weil ein Nachtwächter um 1790 nur 25 Gulden im Jahr verdiente, etwa 1000 Euro, musste er schon damals Nebenjobs annehmen. So war er gemeinsam mit dem Henker als Totengräber unterwegs oder er brachte den hohen Herrschaften auch mal das Bier. Bis in die 1930er Jahre gab es offiziell Nachtwächter in Gütersloh.

Der Letzte seiner Zunft

2018 gibt es nur noch einen und der macht seinen Job echt klasse: Klaus Gottenströter begeistert die Menschen für die Vergangenheit und die Geschichte »Chütsels«. Mit dem Wunsch nach einem frohen Fest verlässt Ernst August Fißmer die Bühne.

Gemeinsam mit den Bläsern singen die Adventssänger noch die Lieder des dritten und vierten Adventssonntages »Mit Ernst oh Menschenkinder« und »Tochter Zion«. Auch Otto Stüker, Inhaber der Fleischerei Stüker, genießt an den Adventssonntagen den Gesang der Adventssänger. Seit einigen Jahren spendiert er jedem Sänger eine Bratwurst an seinem Weihnachtsmarktstand. Auch in diesem Jahr kamen sie nicht zu kurz.