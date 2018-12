Von Marie Berg

Gütersloh (WB). »Es ist Heilige Nacht am Hafen. Es ist Heilige Nacht auf See...« So beginnen die Aktiven des gemischten Shanty-Chors ihr 22. Weihnachtskonzert in der Isselhorster Festhalle.

Zum zweiten Mal gestaltete der Chor des CVJM Isselhorst sein beliebtes Weihnachtskonzert an zwei Tagen. »Nur der Kuchen ist morgen anders«, scherzte Moderator Wolfgang Steinbeck am ersten Abend. Beide Konzerte waren ausverkauft. Erste Anfragen gab es schon im Oktober.

Für viele Musikfreunde ist es die einzige Veranstaltung vor den Festtagen, die sie besuchen – und das genießen sie. Die Tische waren festlich eingedeckt. »Über ein Jahr haben wir geübt, damit wir das Konzert gut hinbekommen«, verriet Wolfgang Steinbeck.

Zehnjähriger begeistert

Der Aufwand hat sich gelohnt. Immerhin präsentierte der Chor mit Chorleiterin Jutta Westkemper gleich sechs neue Lieder: Er sang über die Heilige Nacht an Bord und die Weihnacht unter fremden Sternen. In dem Lied »Hohe Nacht der klaren Sterne« wünschte er Frieden für die ganze Welt. Der zehnjährige Leon Brüser begeisterte mit einer »Tannenbaumschlacht« und »Opapa spielt Weihnachtsmann«, ebenfalls neue Titel im Repertoire. Lothar Kache, eines der Gründungsmitglieder des Chors, kam mit seiner Enkelin Emilia auf die Bühne. Gemeinsam mit der Siebenjährigen verkündete er zum Ende des Konzertes »Drum lasst es nun Weihnachten werden«. Zudem berichteten Großvater und Enkelin vom »Weihnachtsfest allein zu Haus«. Schon im vergangenen Jahr kam das Lied mit dem Refrain »...dafür schick ich vom Himmel fern dir einen kleinen Weihnachtsstern« sehr gut an beim Publikum – lang anhaltender Applaus folgte.

Weitere Solisten waren Klaus Wulf, Erhard Schröder, Eugen Krause, Tanja Wolf und Tanja Müller. Begleitet wurden sie von Anneliese Bentlage, Dr. Irmgard Voß, Christa Meyer und Herbert Wulf mit dem Akkordeon, Klaus Wulf an der Gitarre und Walter Gehle am Keyboard. In einer Kaffeepause zwischen zwei Konzertblöcken bedienten die Sänger den Gäste persönlich und aus den Eintrittskarten verlosten sie kleine Preise. Am Ende dieser wunderbaren musikalischen Einstimmung auf das Weihnachtsfest ertönte aus allen Kehlen »O du Fröhliche...«.

Vormerken: Friesischer Frühschoppen

Folgenden Termin sollten sich Shanty-Freunde bereits vormerken: Die Luttermöwen gestalten den 25. Friesischen Frühschoppen am 30. Mai 2019 auf dem Gelände an der Isselhorster Sporthalle.