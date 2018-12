Der Unfall ereignete sich gegen 8.23 Uhr auf der Bundesstraße 513 in Marienfeld. Aus bislang ungeklärter Ursache hatte der 29-jährige Lastwagen-Fahrer einer Spedition aus Korbach im hessischen Landkreis Waldeck-Frankenberg zu spät bemerkt, dass sich an der Ampel an der »Bessmann«-Kreuzung in Fahrtrichtung Gütersloh ein langer Stau gebildet hatte.

Trotz Vollbremsung fuhr er auf einen vor sich stehenden Mercedes auf. Durch die Wucht der Kollision wurde der Autofahrer aus Harsewinkel so stark verletzt, dass er mit dem Rettungswagen ins Sankt-Elisabeth-Hospital Gütersloh eingeliefert werden musste. Der Lastwagen-Fahrer blieb dagegen unverletzt.

Weil sein Fahrzeug im Frontbereich erheblich beschädigt wurde, ergab sich ein großflächiges Trümmer- und Splitterfeld. Um den morgendlichen Verkehrsfluss nicht noch stärker einzuschränken, führte die Polizei den Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbei.

Da beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit waren, wurden sie von der Unfallstelle abgeschleppt. Es entstand ein Sachschaden von rund 15.000 Euro.