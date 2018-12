Gütersloh (WB). Einen Tag in einem Unternehmen mitarbeiten und den Lohn einem guten Zweck spenden – das ist das Motto von »Gütersloh engagiert«. Durch die Aktion wurden in diesem Jahr 16.000 Euro gesammelt.

In welche Projekte das Geld fließt, hat nun Jugendparlament der Stadt Gütersloh entschieden. Das Sprecherteam des Jugendparlaments übergab die Spendenzusagen an die Projekte. Insgesamt elf Vereine, Schulen oder Institutionen profitieren.

»Ihr macht alle einen tollen Job«, lobte Karina Wiemann, Leiterin mehrerer Volksbankfilialen in Gütersloh, die Teilnehmer der Spendenaktion. Die Volksbank hat den Betrag mit einer zusätzlichen Spende aufgerundet.

Bücher anschaffen

Die Reparatur von Billardtischen, neue Spielzeuge für eine Kinderecke oder Keyboards für ein Musikprojekt – die Spenden werden für ganz verschiedene Zwecke ausgegeben. Auch die Höhe der Beträge variiert. So benötigt und bekommt die Stadtbibliothek für ihr Projekt 2000 Euro. Damit sollen Bücher angeschafft werden, die in ihrer Sprache zwar leicht sind, sich inhaltlich aber an Jugendliche richten. »Wir wollen für die 11- bis 14-Jährigen, die eine Leseschwäche aufweisen, Bücher kaufen, die zwar leicht geschrieben, aber trotzdem altersgerecht sind. Du kannst einer 14-Jährigen nun einmal nicht mit einer Prinzessinnengeschichte für Kinder kommen«, erklärt Julia Börner, Leitung Schulbibliotheken, Stadtbibliothek Gütersloh.

Hilfe für die Schiedsrichter

550 Euro fließen an den Förderverein der Elly-Heuss-Knapp-Schule, um die Studienfahrt nach Polen und die Besichtigung der ehemaligen Konzentrationslager Auschwitz und Birkenau zu fördern. 400 Euro gehen an den SV Spexard, der von dem Geld Ausrüstung für sein 17-köpfiges Schiedsrichterteam finanziert.

Bürgermeister Henning Schulz bedankte sich bei allen, die beim Projekt mitgemacht haben. Er berichtete von der Auftaktveranstaltung zum ›Digitalen Aufbruch‹ und warb für ein neues, junges Gremium: »Ihr entscheidet mit, wie wir in zehn Jahren in Gütersloh leben werden und vielleicht werden einige von euch ja Teil unseres U30-Beirats, der in nächster Zeit entstehen soll«, sagte Schulz. Der U30-Beirat soll die Meinungen, Vorstellungen und Wünsche der jungen Gütersloher Generation im Hinblick auf digitale Projekte und das gemeinsame Leben innerhalb der Stadtgesellschaft einholen und in die Ratsarbeit weitertragen.

Zudem lobte Schulz die Arbeit des Jugendparlamentes. »Oft erzähle ich in anderen Städten: Wir haben ein Jugendparlament und die machen eine tolle Arbeit«.

Die politische Arbeit hatten die Mitglieder bereits in der vorherigen Sitzung geleistet. Sie diskutierten und beschlossen, welche Projekte in welchem Umfang gefördert werden. Vier Projekte, unter anderem das der Stadtbibliothek, erhielten vom Jugendparlament die Zusage über eine vollständige Förderung.