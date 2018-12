Von Collin Klostermeier

Haben Passport noch vor sechs Jahren für rund 400 Zuhörer im Theater gespielt, so sind der große Saal der Gütersloher Stadthalle und damit 1000 Karten für das Konzert am Sonntagabend im Nu ausverkauft. Zu Recht, denn der wohl dienstälteste deutsche Jazz-Saxofonist spielt immer noch auf beeindruckendem Niveau.

Außerdem ist so ein Passport-Konzert für viele Zuhörer eben auch eine Reise in die eigene musikalische Vergangenheit. Die Band gibt es immerhin schon seit 1971, und mit den Klassikern »Abracadabra« und »Ataraxia« startet nicht nur Passport in den Abend, sondern so mancher im Publikum wohl auch in eine ganz persönliche Zeitreise.

Kleine Verschnaufpausen, aber jugendlicher Charme

Voll und ganz in der Gegenwart und auf der Höhe seiner Kunst befindet sich hingegen Bandleader Klaus Doldinger, dessen charakteristischer Saxofonsound mit großer Kraft den Saal erfüllen. Klar, 82 Jahre sind auch an diesem Ausnahmemusiker nicht komplett spurlos vorübergegangen: Er nimmt sich kleinere Pausen und bewegt sich etwas langsamer. Aber Improvisationslust, Musik und Witz sind nach wie vor von geradezu jugendlicher Frische.

Und großen Spaß hat er auch. »Wir spielen diese Stücke natürlich sehr oft«, erklärt Klaus Doldinger seinem bereits selig lächelnden Publikum, »aber immer wieder anders.« Auch das hält jung, und immer wieder schauen sich die Musiker nach einem weiteren Passport-Klassiker an und scheinen sich zu fragen, in welche Richtung sich dieses Stück schon wieder entwickelt. Große Kunst!

»Ball The Jack« einfach überragend

Doch damit nicht genug: Klaus Doldinger hat zudem auch noch zwei Gäste dabei, und zunächst gesellt sich der Trompeter Joo Kraus auf die Passport-Bühne. Der hat allerlei elektronische Spielereien im Gepäck, die jedoch hervorragend zu den folgenden Stücken von Doldingers grandiosem Remix-Album »RMX« passen. Herausragend: die Live-Version von »Ball The Jack«, wo es das Publikum kaum noch auf den Sitzen hielt.

Ja, und zum großen Finale gesellt sich dann auch noch der Sänger Max Mutzke auf die Bühne. Zunächst vielleicht ob seiner musikalischen Vergangenheit von dem einen oder anderen misstrauisch beäugt, findet auch der zweite Gast schnell seinen Platz im musikalisch bemerkenswert offenen Passport-Ensemble.

Max Mutzke staunt

»Mensch, ich steh da hinter der Bühne und komm‹ aus dem Staunen nicht mehr raus«, erklärt er dem Publikum nach dem ersten Song: »Die Band kann schon nicht mehr, und der Klaus bläst sich einen weg.«

Und mit diesem voll besetzten Line-Up bringen die Musiker den Abend schließlich noch mehrmals zum Überkochen und damit schließlich zum einzig logischen Ende: standing Ovations für eine deutsche Jazz-Legende.