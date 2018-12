Peter Bunnemann steht derzeit in der »Café, Bar und Tralala« an der Blessenstätte hinter der Theke. Vom Sommer 2019 an wird er Kaffee im Neubau der evangelischen Kirche am Berliner Platz ausschenken. Foto: Stephan Rechlin

Von Stephan Rechlin

Gütersloh (WB). Peter Bunnemann (68) ist evangelisch. Doch das ist es nicht allein, was ihn qualifiziert, den Betrieb eines kleinen Cafés im Neubau der evangelischen Kirche am Berliner Platz zu übernehmen.

Der gelernte Werbekaufmann ist ein Kommunikationstalent. Ein »Frequenzbringer« aus Fleisch und Blut, zu dem die Leute deshalb an die Kaffeetheke kommen, weil er dahinter steht. Genau so ein Talent sucht die evangelische Kirche für ihren Neubau am Berliner Platz, der die inzwischen abgerissene Nordsee-Immobilie ersetzen soll.

Gegen die Absicht der Kirche, dort von Sommer kommenden Jahres an den Eine-Welt-Laden aus der Spiekergasse einziehen zu lassen, gibt es zwei Einwände des Einzelhandelsverbandes und der Interessengemeinschaft Mittlere Berliner Straße: Zum einen sei der Eine-Welt-Laden kein Frequenzbringer, dessen Angebot zusätzliche Konsumenten auf den Berliner Platz locken werde. Zum anderen werde die Chance verpasst, dort endlich eine seit Jahren gewünschte Gastronomie anzusiedeln.

Zwei Fliegen, eine Klappe

Mit der Idee, Peter Bunnemann dort Kaffee ausschenken zu lassen, strebt die Kirche an, mit einer Antwort beide Einwände zu entkräften. Den Plänen zufolge soll die Kaffeetheke gleich links vom Eingang eingerichtet werden. Gegenüber der Theke, also rechts vom Eingang, sollen ein paar Tische und Stühle für verweilende Gäste aufgestellt werden. Der Eine-Welt-Laden ziehe in den hinteren Teil des Gebäudes, biete seine Produkte aber schon vorne im Café an.

Dieser Schritt verlangt der evangelischen Kirche einen gewissen Mut ab. Peter Bunnemann mag evangelisch sein, der typische Kirchgänger, der andächtig die Melodien des von Sigmund Bothmann dirigierten Bachchors mitsummt, ist er sicher nicht. Statt dessen versucht Bunnemann, mit Humor und Provokation leblose Gesprächsfloskeln seiner Gäste aufzubrechen.

Provokation und Humor

»Haben Sie schon einmal einen Sarkasmus vorgetäuscht?« steht auf einer der Postkarten, die an der Kaffeetheke in seiner »Café, Bar und Tralala« an der Blessenstätte heften. Oder: »Darf ich Ihnen das Tschüss anbieten?« In dem Café sind aber auch sehenswerte Werke der Gütersloher Künstlerin Irene Müller ausgestellt, einer vor allem unter Kunstkennern bekannten Malerin. Der duzende, burschikose Humor kommt nicht bei allen an – er schafft es aber, einen kleinen gastronomischen Betrieb in abgelegener Lage seit sechs Jahren über Wasser zu halten.

Bunnemann wird im neuen Café am Berliner Platz den Kaffee ausschenken, den im Handelsregister eingetragenen Betreiber möchte die Kirche im Januar vorstellen. Die «Café Bar und Tralala« bleibt erhalten.