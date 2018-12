Von Carsten Borgmeier

So begrüßten Olaf Knop als Chef der Kreisleitstelle und Feuerwehr-Chef Hans-Joachim Koch an der Friedrich-Ebert-Straße 42 neben Adenauer auch Thomas Kuhlbusch als zuständigen Rechtsdezernenten der Kreisverwaltung sowie Eckhart Ramhorst aus der Abteilung Bevölkerungsschutz. In Vertretung des erkrankten Bürgermeisters Henning Schulz schaute Beigeordnete Christine Lang in dem kreisweiten Knotenpunkt für Feuerwehr- und Rettungsdienst-Einsätze vorbei.

560 Anrufe am Tag

Adenauer, Kuhlbusch und Lang würdigten den Dienst in der rund um die Uhr besetzten Kreisleitstelle, in der bis zum Jahresende schätzungsweise 205.000 Anrufe, also etwa 560 pro Tag, eingegangen sein werden. »Hier sind absolute Profis am Werk«, meinte der Landrat und sprach auch die Herausforderungen des kommenden Jahres an.

So stehe im Juni/Juli der Umzug in den Neubau der Gütersloher Feuer- und Rettungswache an. Bis etwa zum September 2019 soll die auch personell um drei auf sieben Disponentenplätze vergrößerte Kreisleitstelle voll einsatzfähig sein. Der bisherige Standort werde dabei als Sicherung genutzt, um einen einwandfreien Betrieb garantieren zu können, erläuterte Feuerwehr-Chef Hans-Joachim Koch. Allein die reinen Technikkosten für die neue Kreisleitstelle werden sich demnach auf ungefähr drei Millionen Euro belaufen.

Ein positives Fazit konnte Olaf Knop zur im vergangenen März in der Kreisleitstelle eingeführten, strukturierten Notruf-Abfrage ziehen. »Sie ist bei den Rettungsdienstträgern in ganz Ostwestfalen-Lippe gleich aufgebaut und gibt dem jeweiligen Disponenten Hilfestellungen bei der Notruf-Abfrage«, erläuterte Ramhorst, »zudem wird der Anrufer bei Bedarf in den Maßnahmen der Ersten Hilfe bis zum Eintreffen der Rettungskräfte angeleitet«, ergänzte Olaf Knop.

Deutlich mehr Krankentransporte

Zu den absoluten Zahlen: Aus den 205.000 Anrufen in der Kreisleitstelle resultieren hochgerechnet 64.000 Einsätze im Rettungsdienst, Feuerschutz und sonstigen größeren Schadensereignissen. Während die Einsätze der Rettungswagen (RTW) gegenüber 2017 um ein Prozent auf 35.085 Fahrten anstiegen, wurde im Bereich der Krankentransport-Fahrten gegenüber dem Vorjahr ein Plus von zehn Prozent (12.000 Einsätze) registriert.