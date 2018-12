Von Stephan Rechlin

Bisher hatte die Stadt jegliche Auskunft zum Weberei-Streit mit Hinweis auf ein »laufendes Verfahren« – ein Begriff aus dem amerikanischen Strafrecht – abgewiesen. Gestern teilte sie unaufgefordert mit, dass die Weberei weitere Unterlagen eingereicht habe, die jedoch noch nicht soweit ausgewertet worden seien, um festzustellen, ob der erhöhte Zuschuss für Raumvergaben bestätigt werden könne.

Kein Interesse

Darüber hinaus weist Sprecherin Susanne Zimmermann ein der Stadt unterstelltes Interesse am Betrieb der Weberei zurück: »Ein Interesse der Kulturräume Gütersloh an einem etwaigen Betrieb der Weberei besteht nicht.« Die mehrfach zitierte Behauptung, Kimpel habe bereits einen Plan B für einen eventuellen weiteren Betrieb der Weberei, entspreche nicht den Tatsachen. Vielmehr habe der Dezernent auf Anfrage im Ausschuss und in den Medien erklärt, für den Fall, die Weberei könnte in der jetzigen Konstellation nicht weiter zu betreiben sein, »Verwaltung und Politik gemeinsam über einen Plan B nachdenken müssten«.

Kein Zusammenhang

Schließlich gebe es auch keinen Zusammenhang zwischen den von der Stadt geforderten Lei-stungsnachweisen und einer Küchensanierung in der Weberei. Die Kulturdezernenten Andreas Kimpel unterschwellig unterstellte Behauptung, er habe eine Sanierung der Weberei-Küche bisher »verhindert«, sei falsch und entbehre jeder Grundlage, zumal dies nicht in die Zuständigkeit des Kulturdezernats falle. Zimmermann: »Die Entscheidung über Notwendigkeit und Umfang einer Küchensanierung der Weberei steht noch aus.« Die bisher auf eine Million Euro bezifferte Sanierungssumme habe »im Verwaltungsvorstand erhebliche Nachfragen ausgelöst, die bislang nicht schlüssig geklärt werden konnten«. In der vergangenen Woche habe dazu ein Ortstermin mit Vertretern der Bauverwaltung der Stadt und der Weberei stattgefunden.

Kulturdezernent Kimpel gehört dem Verwaltungsvorstand auch an. Über das Ergebnis des Ortstermins teilt die Stadt nichts mit.