Von Bernhard Hertlein

Gütersloh (WB). Denkt man an die Wirtschaft in Ostwestfalen-Lippe, fallen in der Regel zuerst die großen Familienunternehmen ein. Ein besonders schillernder Name, weltweit bekannt, ist Miele. Der Urenkel des Gründers des Gütersloher Hausgeräteherstellers feiert am Donnerstag seinen 50. Geburtstag.