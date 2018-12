Aus dem Familienarchiv in die Vitrine: Dr. Wilhelm Haubrock (rechts) übergibt Museumsleiter Dr. Franz Jungbluth ein paar Sportschuhe und Dokumente aus dem Nachlass seines Vaters.

Gütersloh (WB). Er war in den 1970er Jahren ein Held für die Gütersloher Sportvereinigung Arminia: Willy »Eiche« Haubrock führte die SVA Gütersloh 1971 zur Westfalenmeisterschaft und zum Aufstieg in die Regionalliga. Jetzt widmet ihm das Stadtmuseum eine Vitrine in der laufenden Sonderschau »Fußball beweGT«.