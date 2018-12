Von Stephan Rechlin

Die SWG nehmen es mit Konzernen wie die Deutsche Telekom, Vodafone, Unitymedia, Innogy, Eon oder der Deutschen Glasfaser Unternehmensgruppe aus Borchen auf. Sie wollen Glasfaserkabel verbuddeln und die daraus resultierenden Anschlüsse über ihr Tochterunternehmen BiTel vermarkten. Breitbandausbau wird zu einem völlig neuen Geschäftszweig der Stadtwerke, neben der Versorgung mit Strom, Gas, Wasser, dem ÖPNV und dem Bäderbetrieb.

Verzicht auf Gewinnanteile

Zu 70 Prozent wollen die SWG dieses neue Geschäftsfeld über Kredite finanzieren. Gut 30 Prozent aber müssen sie als Eigenkapital beisteuern. An diesem Punkt kommt die Stadt Gütersloh ins Spiel, Mitgesellschafter der Stadtwerke. Sie soll für die Dauer von acht Jahren auf ihre Gewinnanteile an den Stadtwerken verzichten. Das wären ungefähr zwei Millionen Euro pro Jahr, mal etwas mehr, mal etwas weniger – am Ende soll die Stadt jedenfalls 15,5 Millionen Euro zum Eigenkapital der SWG hinzuschießen. Bisher werden aus dem jährlichen Gewinnanteil die Verluste aus dem Bäder- und ÖPNV-Betrieb mitfinanziert.

In den ersten acht Jahren wird von diesem Geld kein einziger Cent an die Stadt zurückfließen. Die Stadtwerke müssen davon und vom ausgeliehenen Geld erst einmal das Breitband verlegen. In dieser Zeit müssen die Stadtwerke mit ihren anderen Geschäften in jedem Jahr einen Gewinn von 4 bis 4,5 Millionen Euro erzielen, um ihren Beitrag zum Breitbandausbau beisteuern zu können.

Konkurrenz muss still halten

Ob das Geschäft danach aufgeht, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Unter anderem von den Nutzungsbedingungen des Glasfaserkabels, die mit der Bundesnetzagentur abzustimmen sind. Und von der Frage, ob die anderen Konzerne bis dahin still halten oder mit ihrer Kapitalmacht den Gütersloher Kunden Angebote unterbreiten, die absichtlich günstiger sind als jene von Bitel und den Stadtwerken.

Selbst wenn die Rechnung aufgeht, fließt das von der Stadt bereitgestellte Geld ab dem neunten Jahr nur tröpfchenweise zurück. Mit einer Rendite von gerade einmal zwei (!) Prozent wird die letzte Rückzahlrate im Jahre 2045 versprochen – also in 27 Jahren. Der digitale Aufbruchbürgermeister Henning Schulz wird dann 73 Jahre alt und seit sechs Jahren in Rente sein, wenn es bis dahin beim Eintrittsalter von 67 Jahren bleibt.

Rat beschließt geheim

Das alles beschließt der Rat im geheimen Teil seiner Sitzungen, ohne öffentliche Kontrolle, ohne Businesspläne oder Investitionsrechnungen zu kennen, ohne ein Ausstiegsszenario für den Fall vorzubereiten, dass einige der eingeplanten Prämissen möglicherweise doch nicht eintreffen. Der Prüfaufwand ist offenbar allein den Mitgliedern des SWG-Aufsichtsrates überlassen worden, ein Gremium, das ebenfalls nur geheim tagt. Seit 2015 stellen Bund und Land Fördermittel zum Breitbandausbau zur Verfügung – seitdem hat nicht eine Kommune den Gütersloher Weg beschritten.