Notärztin Edit Szikszai hält ein Ultraschallgerät in Händen. Links ist das Display zu sehen, rechts die an den Enden befindlichen Schallköpfe. Im Hintergrund: PD Dr. Norbert Zoremba, Dr. Carsten Kulbe, Andreas Pollmeier und PD Dr. Thomas Grau (von links). Foto: Carsten Borgmeier

Von Carsten Borgmeier

Nach Angaben von Andreas Pollmeier als Leiter des Rettungsdienstes der Berufsfeuerwehr ist die Stadt Gütersloh damit mindestens in Ostwestfalen-Lippe Vorreiter. Nichtmal der in Bielefeld stationierte Rettungshubschrauber Christoph 13 sei mit einem so fortschrittlichen Diagnosegerät ausgerüstet.

Pollmeier erläuterte am Mittwoch gemeinsam mit den beiden Notärzten Dr. Carsten Kulbe und Dr. Edit Szikszai sowie den Chefärzten PD Dr. Thomas Grau (Städtisches Klinikum) und PD Dr. Norbert Zoremba (St.-Elisabeth-Hospital) die Vorteile, die sich im Akutfall durch Ultraschall ergeben. So werden diese Geräte hauptsächlich bei der Brustkorb-Diagnose eingesetzt, erläuterte Dr. Kulbe.

Ultraschall-Geräte kosten 11.600 Euro pro Stück

»Im Rettungsdienst zählt bei der Behandlung lebensbedrohlich erkrankter oder verletzter Patienten jede Minute«, führte Andreas Pollmeier aus. »Untersuchungen von Notfallpatienten mit Ultraschall können helfen, dass Notärzte am Notfallort schnell die richtige Diagnose stellen können«, ergänzte Dr. Kulbe. Damit könne vor Ort noch gezielter entschieden werden, in welches Krankenhaus ein Patient gebracht werden solle.

Konkret: »Bisher haben wir in den ersten Minuten am Patienten manchmal nur vermuten können, welche Erkrankungen oder Verletzungen vorliegen. Mit Ultraschall wird die Diagnose jetzt viel exakter. Wir sehen zum Beispiel, ob es innere Blutungen gab, ob Herz oder Lunge geschädigt sind«, so Dr. Kulbe als Leiter des Notarztstandortes am St.-Elisabeth-Hospital. Dort sowie am Städtischen Klinikum ist vorerst je ein Notarzt-Einsatzfahrzeug (NEF) mit einem solchen Gerät in Smartphone-Größe ausgestattet.

Notarzt kann Verletzungen besser beurteilen

Wie Andreas Pollmeier weiter berichtete, seien in den vergangenen Monaten drei Geräte unterschiedlicher Hersteller in den beiden Fahrzeugen getestet worden. Wegen seiner geringen Größe und der unkomplizierten Bedienung haben sich Fachleute wie Dr. Kulbe und Dr. Edit Szikszai (Klinikum Gütersloh) schließlich für das Modell Vscan Extend des Herstellers GE entschieden.

Alle 40 Notärzte an den beiden Krankenhäusern im Stadtgebiet seien inzwischen in der Bedienungen des Geräts geschult worden, so Chefarzt Dr. Grau.