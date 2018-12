Von Gabriele Grund

Das Ehepaar hat nämlich in dem neuen Gebäudekomplex an der Hohenzollernstraße 35 einen 85-Quadratmeter-Raum erworben, in dem künftig Kunst präsentiert werden soll.

Allerdings ginge es ihr nicht um ein rein kommerzielles Wirken, sondern vielmehr um eine Plattform zur Präsentation breit gefächerter Kunst, wie die Inhaberin einer Malschule betont. Frei nach dem Motto »Geteilte Freude ist doppelte Freude« möchte Serpil Neuhaus die Galerie nicht nur mit Karin Boidol, Karin Davids, Abdulkader Khalil, Ulla Timmermann, Selma Neuhaus, Karin Bergmann, Johan Sol, Christoph Winkler und Izabel Riello-Peter als Mitgliedern des Künstlerkreises teilen, sondern strebt auch die Förderung junger, begabter, autodidaktischer und zugewanderter Kunstschaffender an. Außerdem wünsche sie sich eine Zusammenarbeit mit dem Bundesverband Bildender Künstler in Bielefeld und Celle, dem Künstlerinnenforum Bielefeld-Ostwestfalen, der Gemeinschaft der Künstlerinnen und Kunstförderer Ostwestfalen-Lippe, dem Kunstverein Gruppe 13 sowie Künstlern wie Irene Müller aus Gütersloh und Heinz Schößler aus Harsewinkel, fügte Karin Davids hinzu.

Es soll Leben rein

Mit Leben gefüllt werden soll der 70 Quadratmeter große, weiß getünchte Ausstellungsraum durch Workshops, Vorträge, Lesungen, Konzerte und mindestens vier Ausstellungen pro Jahr. Der Auftakt ist am 23. Februar, 16 Uhr, mit der Ausstellung Wandlungen mit Arbeiten zum Thema »Jahreszeiten« und menschlich/gesellschaftliche Entwicklung.

»Wir können es noch gar nicht so richtig glauben, dass wir nun hier sein dürfen«, kommentiert Karin Davids das Engagement des Ehepaares Neuhaus. Serpil Neuhaus erklärte, dass sie gerne Spuren hinterlassen möchte. Im Falle ihres Ablebens gehe die Galerie auf den Künstlerkreis über.

Die Idee keimte lange

Die Idee einer eigenen Galerie keimte schon lange, doch erst im Sommer ergab sich die Chance, den Wunsch in die Realität umzusetzen, so Serpil Neuhaus. Die in der Türkei geborene Künstlerin, die seit 1967 in Deutschland lebt, ist Kunsterzieherin und Heilpädagogin mit Schwerpunkt Kunst und seit 1977 mit dem ehemaligen Lehrer Rolf Neuhaus verheiratet. Mit ihm hat sie drei Kinder. 1991 begann sie eine autodidaktische Kunstlehre, später ein Studium in Malerei und Grafik. Mittlerweile gilt Serpil Neuhaus als anerkannte Künstlerin. So waren und sind ihre Werke nicht nur in internationalen Ausstellungen und Ausstellungsbeteiligungen zu sehen, sie wurde auch 2011 für den internationalen Lucas Cranach-Preis und dessen Ausstellung »Menschenbilder« sowie 2012 für die internationalen St-Leopold Friedenspreis im Stift Klosterneuburg in Österreich nominiert. Nun wird ihr Wirken mit einer Galerie gekrönt.

Geöffnet ist Freitag bis Sonntag, 14 bis 17 Uhr, bei Ausstellungen mitunter auch donnerstags.