Von Carsten Borgmeier

Gütersloh (WB). Der aus unzähligen Filmen und Serien bekannte Schauspieler Ingo Naujoks hat Donnerstagmorgen mit »Randale«-Rocker Jochen Vahle an seiner Seite Gütersloher Grundschulkinder begeistert. In Kattenstroth und Blankenhagen trat das ulkige Duo auf.

Beim Vorlesen waren die Kleinen mucksmäuschenstill, über Witze lachten sie laut und beim Singen ging es noch höher her: Naujoks und Vahle hatten allein an der Blankenhagener Grundschule an der Dresdner Straße 15 mehr als 160 Mädchen und Jungen stimmungsmäßig sofort auf ihrer Seite.

Unterhaltungskünstler sorgen für gute Laune

So erzählte Naujoks (»Lauf um Dein Leben – vom Junkie zum Ironman« eine weihnachtliche Geschichte vom großen und kleinen Schlingel, die ihren Eltern heimlich Plätzchen backen wollten. Dass dabei so einiges schief lief, ahnten die jungen Zuhörer – es war ein Angriff auf ihre Lachmuskeln. Doch auch Jochen Vahle wusste bei seinen Fans anzukommen: Mit seinem zunächst in Gebärdensprache vorgetragenem Lied »Der Weihnachtsmann ist ein cooler Typ« war er sich der Aufmerksamkeit der Grundschüler sicher. Gegen Ende des etwa einstündigen Auftritts wurde natürlich auch gemeinsam gesungen, anschließend forderten die Kinder lautstark Zugabe von dem Duo.

Möglich gemacht hat den gestrigen Auftritt der wohltätige Verein »OWL zeigt Herz« unter Vorsitz des einstigen Welthandballers und Nationalspielers Daniel Stephan (45). Seit seiner Gründung 2007 unterstützt und fördert der Steinhagener Verein neben seinen eigenen Initiativen auch viele andere karitative Zwecke.

Als Projektpaten treten dabei Schauspieler Ingo Naujoks oder »Rocker« Jochen Vahle auf. »Vor nun mittlerweile zwölf Jahren entschieden sich die Vereinsgründer, soziale Verantwortung auf ihren Kern zu reduzieren – sprich, einfach dort unkompliziert zu unterstützen, wo es besonders notwendig erscheint«, berichtet Sprecher Thomas Milse.

Naujoks und Vahle als Projektpaten

Zu den aktuellen Projekten gehört dabei auch der Auftritt von Naujoks und Vahle unter dem Motto »Kultur macht Kinder stark«. Neben den Lesungen an Grundschulen werden auch Theatermusicals, Kindermusikfestivals und auch Sporteinheiten gefördert, »neuerdings gehören auch Schwimmkurse dazu«, so Milse.

In der von Ulrike Laubinger geleiteten Grundschule Blankenhagen kam die Aktion von »OWL zeigt Herz« am letzten Schultag vor den Weihnachtsferien so gut an, dass auch Lehrerinnen und Lehrer mitsangen und -lachten.