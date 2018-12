Gütersloh (WB/GG). Mehr als 250 Besucher haben am Donnerstagabend das Weihnachtssingen der Handball-Spiel-Gemeinschaft (HSG) Gütersloh auf der Rasenfläche vor der Apostelkirche in Gütersloh erlebt.

Zur Einstimmung und als Animateure waren 45 Sänger der GTV-Chorgemeinschaft »StimmWerk« dabei. Unter der Leitung von Chorleiterin Kamilla Matuszewska, die seit 2012 den Chor leitet, ging es zusammen mit den Besuchern von »Lean on me« in die »Weihnachtsbäckerei«, ehe dann auch »Morgen Kinder wird’s was geben«, »Macht hoch die Tür«, »Alle Jahre wieder« und »Stille Nacht« den heimeligen Platz vor der Apostelkirche beschallte.

Eine weitere Besonderheit war die musikalische Begleitung durch die sieben Blechbläser, die Joachim Knuth, ehemaliger Handballtrainer und Inhaber einer Musikschule, zusammengestellt hat. »Das sind aus dem Quartett ›Con Passione‹ die Trompeter Michael Brödel, Thorsten Storck, Joachim Knuth und Axel Strothmann sowie die Posaunisten Astrid Rückbaus, Sarah Düpmann und Jochen Westermann- Stretkamp«, verriet Stefan Herzog, der das Weihnachtssingen unter freiem Himmel mit Ulrich Klau (HSG), Christian Hark (Abteilungsleiter Handball im Gütersloher Turnverein) und Michael Räckers als HSG-Vorsitzendem organisiert hat.

»Zum Procedere muss ich ja eigentlich nichts mehr sangen. Ihr habt die Stimmen und Texthefte, wir liefern Tonanlage, musikalische Untermalung sowie zur geistigen und stimmlichen Ertüchtigung Glühwein, Brezeln und Bratwurst«, sagte zu Beginn Stefan Herzog. Pfarrer Christian Feuerbaum bereicherte das Zusammenkommen mit einer humorvollen Weihnachtsgeschichte.

Insgesamt 16 Weihnachtsklassiker sangen die »Stimmwerker« mit den Besuchern, die sich teilweise mit kleinen Taschenlampen und Handyleuchten ausgerüstet hatten, um die Liedtexte besser lesen zu können, im harmonischen Einklang.

Der Erlös der verkauften Liederhefte und extra kreierten Tassen ist für die Jugendarbeit der HSG bestimmt.