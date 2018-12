Von Carsten Borgmeier

Im Dorf droht der Verkehrskollaps, und durch den Beginn der Bauarbeiten im neuen Gewerbegebiet am Hüttenbrink hat sich die Situation nochmals verschärft. Ein Ende ist nicht abzusehen, eine Lösung hat offenbar aber auch niemand parat.

So bezeichnet Stefanie Radtke (51), Filialleiterin der Spexarder Apotheke, die Verkehrslage deutlich als katastrophal. Besonders schlimm sei es morgens zwischen 7.30 und 8.30 Uhr sowie zum Feierabend. »Ich wohne in der Nähe des Kreishauses«, berichtet die Apothekerin, »mittlerweile ist es für mich morgens unkalkulierbar, wie lange ich für den Weg zur Arbeit brauche.«

Aufgrund des gesperrten Hüttenbrinks verzeichne die Spexarder Apotheke einen Kunden-Rückgang von schätzungsweise 30 Prozent, führt Radtke weiter aus. Wer aus Richtung Sürenheide/Waldsiedlung komme, müsse einen großen Umweg in Kauf nehmen, stehe dann oftmals auf der Verler Straße im Stau. In der Apotheke liegen deshalb Informationsblätter aus, die Kunden auf die Baustellen-Situation hinweisen.

Kunden-Rückgang um bis zu 30 Prozent

Auch Dirk Plaßmann, der seit Anfang des Jahres ein Schreibwarengeschäft an der Verler Straße führt, schüttelt ob der Verkehrslage direkt vor seiner Tür nur noch den Kopf: »Die Situation hat sich durch die Bauarbeiten am Hüttenbrink zugespitzt, die Verler Straße ist zeitweise komplett überlastet«, meint der 50-Jährige. Einen Ausweg aus der im wahrsten Wortsinne verfahrenen Lage weiß er auch nicht: »Die Straße kann meiner Einschätzung nach wegen der Rand-Bebauung nicht verbreitert werden. Und wo sollte eine Umgehungsstraße herführen?«

Der erst vor wenigen Jahren fertiggestellte Kreisverkehr an der Neuenkirchener Straße/Bruder-Konrad-Straße komme in Stoßzeiten ebenfalls an seine Kapazitätsgrenzen, schildert ein Spexarder Fahrlehrer. Seiner Einschätzung nach könne ein solcher Kreisverkehr in der Minute von 50 bis 80 Fahrzeugen durchfahren werden. »Werden es mehr, staut es sich selbst in einem Kreisverkehr«, sagt der Verkehrsexperte.

Vier neue Abschleppwagen angeschafft

Der Abschleppdienst Willmann in Räumen eines früheren Ford-Autohauses in Spexard hingegen profitiert vom gestiegenen Verkehrsaufkommen, besonders auf der Autobahn 2: So sind nach Auskunft von Betriebsleiter Markus Fanenbruck (37) seit 2012 zu den vorhandenen zwei Abschleppfahrzeugen vier zusätzliche am Standort angeschafft worden. Ein solches Exemplar koste gut und gerne bis zu 200.000 Euro. Auch das Personal sei aufgestockt worden. »Damals hatten wir an einem Wochenende zwischen zehn und 20 Einsätze zu fahren, heute sind es im gleichen Zeitraum bis zu 35.« Werktags arbeite das ADAC-Vertragsunternehmen in 24 Stunden kreisweit durchschnittlich 20 Abschleppaufträge ab, berichtet der Betriebsleiter.