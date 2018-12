In der Gütersloher Innenstadt sollen die Abfälle für die Müllabfuhr künftig erst ab 17 Uhr an die Straße gestellt werden. Foto: dpa

Gütersloh (WB). Die Abfallsatzung der Stadt Gütersloh wird geändert. Damit soll vermieden werden, dass Mülltonnen und Gelbe Säcke in der Innenstadt bereits lange vor den Abholterminen durch die Müllabfuhr an den Straßen stehen und so vor den Abholtagen zeitweilig das Stadtbild prägen.