Der Fahrer eines Gütersloher Bäckereibetriebes war demnach am Freitagabend gegen 19.45 Uhr in der Stadt unterwegs und sammelte an verschiedenen Filialen der Firma die Tageseinnahmen ein.

Seine letzte Station war an diesem Abend eine Filiale an der Haller Straße in Isselhorst. Der Fahrer verließ sein zuvor verschlossenes Fahrzeug, ging in den Laden und holte auch dort die Tageseinnahmen ab. Als er wieder zu seinem Fahrzeug kam, musste er feststellen, dass unbekannte Täter in der Zwischenzeit die Beifahrertür geöffnet hatten und Bargeld in Höhe von mehreren tausend Euro aus dem Fahrzeug entwendet hatten.

Passanten, die in der fraglichen Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzten, Telefon: 05241/8690.