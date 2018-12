Walter Sittler und Lars Jönsson bringen in einer szenischen Darstellung die Erinnerungen Erich Kästners unter dem Titel »Als ich ein kleiner Junge war« auf die Bühne. Der Pappaufsteller verweist auf die Ausstellung über Frauen aus Tansania in der Bibliothek. Foto: Stefan Lind

Von Stefan Lind

Ausstellung Die Benefizveranstaltung mit Walter Sittler und Lars Jönsson steht im Zusammenhang mit der Ausstellung »Stille Heldinnen – das Leben nachhaltig gestalten«, die noch bis zum 4. Januar in der Stadtbibliothek zu sehen ist. Die »Heldinnen«, das sind sechs Großmütter aus Tansania. Die Ausstellung thematisiert neben den Schicksalen der Frauen die weltweit geltende Agenda 2030 mit ihren UN-Nachhaltigkeitszielen. Eines soll besonders deutlich werden: die Würde und Stärke dieser Frauen im herausfordernden Alltag sowie ihr Beitrag für eine nachhaltige Entwicklung. »Niemand sollte im Alter ganz auf sich alleine gestellt sein«, sagt Walter Sittler. »Ich engagiere mich, dass die Potenziale Älterer erkannt und gefördert werden und auch dass die älteren Menschen geschützt werden.«

Wie er zum Beispiel seine Kindheit in Dresden erlebt hat, das beschreibt er in dem autobiographischen Buch »Als ich ein kleiner Junge war«. Schauspieler Walter Sittler bringt in seinem Soloprogramm Passagen daraus auf die Bühne des kleinen Saals der Stadthalle.

Er folgt einer Einladung des humanitären Hilfswerks »Help Age«, dessen Schirmherr er ist. Aktueller Anlass ist eine Ausstellung in der Stadtbibliothek (siehe Info-Kasten). Und natürlich gibt es an diesem Abend Gelegenheit, sich am Rande der Veranstaltung zu informieren über die Organisation, die in 70 Ländern der Erde tätig ist.

Zeitlos

Im Mittelpunkt aber steht Walter Sittler, begleitet von dem Pianisten Lars Jönsson. Er ist nicht nur ein mit vielen Preisen bedachter Schauspieler, er reist mit gleich mehreren literarischen Programmen durch die Republik. Das über Kästner ist eins davon, und Sittler setzt gleich zu Beginn die passenden Akzente, indem er den Plauderton des Autoren aufgreift, fast wie nebenbei, als säße er mit dem gesamten Publikum am Kaffeetisch, um von vergangenen Zeiten zu berichten. Kästners Prosa klingt nie aufgeschrieben, vor allem nicht aufgesetzt, sie eignet sich vorzüglich dazu, vorgetragen zu werden. Wenn dies ein Profi wie Walter Sittler übernimmt, kann es nur ein unterhaltsamer Abend werden.

Natürlich ist es nicht möglich, das gesamte Buch vorzustellen. Die verschiedenen Stellen sind klug ausgesucht, sie lassen schmunzeln, wecken Erinnerungen an die eigene Kindheit, sind aber auch manchmal von tiefem Ernst durchdrungen. Denn Kästner hat seine Aufzeichnungen 1957 niedergeschrieben, da ist von Dresden, wie er es als Junge erlebt hat, nicht mehr viel übrig. Eine der schönsten Städte sei in einer Nacht vom Erdboden getilgt worden, kommentiert er die verheerenden Bombenangriffe vom Februar 1945, kurz vor Ende des Zweiten Weltkrieges.

Enge Beziehung

Ebenso aufschlussreich ist der Blick in die Familie Kästner, bestehend aus Sohn Erich sowie den Eltern Ida und Emil. Vor allem die enge Beziehung zu seiner Mutter scheint immer wieder durch: »Sie wollte die vollkommene Mutter ihres Sohnes werden. Ich musste der vollkommene Sohn werden.« Die Tatsache, dass Kästner während des Dritten Reiches als verfolgter Schriftsteller nicht das Land verließ, begründete er selbst immer damit, dass er als Augenzeuge einen Schlüsselroman über die Nazi-Zeit schreiben wollte. Doch längst hat sich bei Experten die Meinung durchgesetzt, dass er hauptsächlich seine Mutter nicht allein zurücklassen wollte.

Und noch mehr ist zeitlos in all den Kästnerschen Beobachtungen, die Walter Sittler so eindrucksvoll aufbereitet hat. Die Tatsache zum Beispiel, dass der junge Mann, der aus Dresden kam und in Leipzig studieren wollte, feststellen musste, dass die schulische Karriere seiner Mitschüler in zu vielen Fällen nicht vom eigenen Können, sondern vom Geldbeutel des Vaters abhing. Dass diese Feststellung im Deutschland des 21. Jahrhunderts noch die gleiche Gültigkeit haben würde, hätte sich Kästner damals wohl nicht träumen lassen.