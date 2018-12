Nach Auskunft der Feuerwehr fuhr der Fahrer der Buslinie 71 gegen 10.30 Uhr in Versmold-Oesterweg los. Erst nach Eintreffen am Busbahnhof in Gütersloh wurde der Defekt der Kraftstoffanlange bemerkt. Die Polizei war der Dieselspur gefolgt und konnte den Bus am ZOB ausfindig machen. Der ahnungslose Fahrer war von der Mitteilung der Leckage völlig überrascht.

Nach der Alarmierung beorderte die Feuerwehrleitstelle des Kreises die entlang der Busroute zuständigen Feuerwehren aus den sieben Städten und Gemeinden, damit die in den Zuständigkeitsbereichen teils unterbrochene Spur schnellstmöglich mit Bindemittel bestreut wird. Dabei kamen unzählige 20-Kilo-Säcke Ölbindemittel zum Einsatz. Die Säuberung dauerte über drei Stunden.