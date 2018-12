Reinhard Gargosch ist mit 58 Jahren der älteste Mitarbeiter des Molkerei-Konzerns Friesland-Campina in Gütersloh. Er wird so wie 230 weitere Kollegen zum 31. März 2019 vor die Tür gesetzt. Inzwischen kann er darüber reden. Foto: Carsten Borgmeier

Von Stephan Rechlin

Gütersloh (WB). Im Lukas-Evangelium steht nichts über Pudding. Joghurt taucht in der Weihnachtsgeschichte auch nicht auf. Also muss Reinhard Gargosch (58), ältester Mitarbeiter von Friesland-Campina in Gütersloh, auch keine große Rücksicht nehmen, wenn er über seinen Arbeitgeber redet.

Vor einem Jahr, zu Weihnachten 2017, hätte er noch nicht so frei darüber sprechen können. Angst lähmte die Stimmbänder. Mit Ende 50 keine Arbeit mehr zu haben, bedeutet, nie mehr wieder Arbeit zu haben. Die ihm dann noch zur Verfügung stehenden 1400 Euro im Monat würden nicht reichen, um sein Haus am Knisterbachweg zu halten – es liegt nur 400 Meter Luftlinie entfernt vom Werk. Seine Familie müsste irgendwo nach einer Mietwohnung suchen, und das in Gütersloh. Das zweite Auto, das Motorrad, alles nicht mehr tragbar.

Mit Existenzangst zur Psychologin

Die Lähmung griff über die Stimmbänder hinaus auf Muskeln und Gemüt. Existenzangst kriecht wie Kälte von den Füßen hinauf über alle Organe bis zum Hirn. Am Tag. In der Nacht. Kollegen mit jüngeren Kindern und verschuldeten Immobilien ging es ebenso. Reinhard Gargosch suchte eine Psychologin auf: »Es reichte schon, dass sie zuhörte und ich bei ihr darüber sprechen konnte.« Das und der aktive Kampf um die 230 Arbeitsplätze hätten dazu beigetragen, dass Gargosch seine Stimme wieder fand in diesem Jahr.

Mit seinen Kollegen hatte Gargosch in der Innenstadt Unterschriften gegen die Werkschließung gesammelt: »Die Solidarität der Gütersloher tat gut.« Mit 17.000 Signaturen fuhren sie im Juli zum holländischen Königshaus. Anschließend schauten sie an der Konzernzentrale in Amersfoort vorbei. Gargosch: »Ein Palast. Total beeindruckend.« Sie steuerten ein schlüssiges Wirtschaftlichkeitsgutachten bei, schafften einen Investor heran, schlugen starke Einschnitte in die eigene Belegschaft vor. Als alles vergebens war, klagten Gargosch und 69 weitere Kollegen schließlich gegen ihre Kündigungen.

Es geht nur ums Abwickeln

Zum 31. März 2019 ist Schluss. So lautet das Datum auf den Kündigungsschreiben. Gargosch: »Die in Gütersloh verarbeiteten Milchmengen sollen vom Markt verschwinden. Sie sollen auch von keinem anderen verarbeitet werden. Egal, ob deswegen einige Leute ihre Existenz verlieren oder nicht.« Seltsame Leute lernten Gargosch und seine Kollegen in den vergangenen Wochen kennen. Manager, die auf Tages-Honorarbasis arbeiteten, und nur einen einzigen Befehl auszuführen hatten: Abwickeln! Die den engen Zusammenhalt in den Strothmann-Jahren nie kennen gelernt hatten, als die Belegschaft im Schichtdienst 365 Tage im Jahr durcharbeitete, um die Nachfrage in den neuen Bundesländern zu bedienen: »Das war hart, keine Frage. Aber die Familie hielt zusammen. Und am Jahresende gab es einen Bonus.«

Kampf geht vor Gericht weiter

Den möchte sich Gargosch zum Ende seiner 42 Jahre und acht Monate dauernden Tätigkeit für das Unternehmen auch gern erkämpfen. Falls das Arbeitsgericht in der fehlenden Zustimmung der Gewerkschaft zu den Kündigungen einen Formfehler erkennt, müsste er noch einmal gekündigt werden. Mit der dann erneut einsetzenden Kündigungsfrist von acht Monaten würde Gargosch die noch fehlende Zeit zum Renteneintritt überbrücken können: »Das wäre wie ein nachträgliches Weihnachtsgeschenk.«