Gütersloh (WB). Es ist zu einer festen Tradition und einem festen Termin geworden: die Aktion »Kinder helfen Kindern« am Nordbad in Gütersloh. Familien im Kreis Gütersloh sortieren alle möglichen Sachen für Kinder aus, die sie nicht mehr brauchen. Und die bringen sie am zweiten Weihnachtsfeiertag zum Nordbad, wo die großen Lastwagen bereits auf ihre Fracht warten.