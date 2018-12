Von Stephan Rechlin

Knopp hat einen Vorgänger. Vor 164 Jahren zog der amerikanische Philosoph Henry David Thoreau hinaus in den Wald, um »mit Überlegung zu leben, dem eigentlichen, wirklichen Leben näher zu treten.« Thoreau schwor damit unter anderem den Telegrafen ab, den damals modernen, kabelgebundenen Kommunikationstechniken: Was nutzt es, etwas schneller als bisher mitteilen zu können, wenn man nichts zu sagen hat? Diese Alternative hält Knopp, Mitgründerin der Grünen in Gütersloh, heute nach wie vor für eine mögliche, ländliche Lebensform. Sie nennt sie »Kommune 0.0«, die radikale Abkehr vom digitalen Optimierungswahn.

Aber das ist nicht ihre Sache. Knopp folgt Thoreau mit einem digitalen Sicherheitsnetz, am liebsten im noch gar nicht realisierten 5-G-Standard, der schneller ist als alles, was wir bisher kennen: »Das vorliegende Buch ist ein Bekenntnis zum digitalen ländlichen Raum.« Es wimmelt von Ideen und Ansätzen, wie ländliche Räume durch digitale Innovationen an Teilhabe und Chancen andocken und zu neuen Lebensräumen gestaltet werden können.

Im Wald kann der mit einem Laptop ausgerüstete Förster schon vor den Fällarbeiten exakt berechnen, wie üppig die Holzernte ausfallen wird. Mit der Tree-Re-Identifikation können sich Waldbesitzer von Holzdiebstahl schützen; mit Hilfe des COST-Netzwerkes ist es möglich, den Klimawandel an einzelnen Bäumen in Holland, Belgien und Deutschland im Auge zu behalten. Dirk Baumeister, Vorsitzender des Züchterverbandes im Kreis Gütersloh, erläutert das elektronische Herkunfts- und Informationssystem für Tiere, in dem jedes Schwein, jedes Kalb, jede Ziege einen individuellen Nummerncode erhält.

Viele Ansätze und Ideen

Im Kapitel Gesundheit und Pflege begleitet Knopp den Avatar Flobi, der älteren Menschen beim Kochen hilft und darüber wacht, dass auf dem Herd nichts anbrennt. In der Demenz-WG in Kiel-Gaarden werden die Bewohner vom singenden und tanzenden Roboter Emma unterhalten. In der »FahrBar«-App in Rheinland-Pfalz können Dorfbewohner Mitfahrgelegenheiten in die nächst­größere Stadt organisieren. Der Lieferdienst »LieferBar« bringt Lebensmittel und Pakete in die Haushalte. Die auf dem Acker nebenan geplanten Windräder können mit Hilfe einer Virtual Reality Brille präzise entworfen und platziert werden.

Nicht einmal die eigenen, ernüchternden Erfahrungen mit dem Gütersloher Bürgerhaushalt halten Knopp davon ab, von den politischen, digitalen Mitwirkungsmöglichkeiten zu schwärmen. In ihrer noch unbekannten 5-G-Welt gibt es keinen Bagger, der wie im Sommer ein paar Leitungskabel kappt und Gütersloh für drei, vier Tage lang ins analoge Mittelalter zurück schleudert. Nur Knopps trockener Humor (digital unerschlossene Gebiete sind Wolfserwartungsland) deutet darauf hin, dass sie bei allem Enthusiasmus auch schon persönliche digitale Rückschläge erlitten haben dürfte.

