Beeindruckend in der Herz-Jesu-Kirche: Das Jugendmusikkorps Avenwedde unter der Leitung von Adam Gal. Foto: Jan-Hermann Ruthmann

Von Jan-Hermann Ruthmann

Gütersloh-Avenwedde (WB). Es gibt einige Anlässe, zu denen die Herz-Jesu-Kirche noch richtig voll ist: Weihnachten, Erstkommunion, Beerdigungen und das Kerzenkonzert des Jugendmusikkorps Avenwedde (JMA). Am vergangenen Samstagabend platzte die Kirche aus allen Nähten.

Kein Wunder: Das JMA hatte zu besinnlichen Momenten im Advent eingeladen. Und was wünscht man sich in der wohl hektischsten Zeit des Jahres mehr?

Luisa Buschmann am Flügelhorn und Thimo von Hören an der Orgel spielten zum Auftakt das »Ave Maria« von Schubert. Konzentriert stellte sich Adam Gal, Dirigent des JMA und Leiter des Kerzenkonzertes, vor seine Musiker. Ein Blick in die Runde und schon schwang er den Taktstock. Der Abendsegen aus »Hänsel und Gretel«, komponiert von Engelbert Humperdinck, erklang.

Gemeinsam sangen die Zuhörerinnen und Zuhörer das Weihnachtslied »Herbei, o ihr Gläubigen«. Das Publikum schmetterte den Choral in den Vorabend des vierten Advents, dass es eine reine Freude war. Die »Orlando Suite« von Orlando di Lasso folgte. Wenn auch bei Temperaturen von etwa zehn Grad etwas unpassend, aber trotzdem immer wieder gern gesungen, ist das Lied »Leise rieselt der Schnee.« Auch dabei war das Publikum gefragt.

Das schwerste Stück des Abends war »Serenity« von Ola Gjeilo. Perfekt vorbereitet, meisterten die Jungmusiker auch diese anspruchsvolle Komposition. »Zu Bethlehem geboren« darf in keinem Weihnachtsgottesdienst fehlen. Auch beim JMA wird es gerne gespielt und gesungen. »Deep River« von James Swearingen und »Yellow Mountains« von Jacob de Haan waren die letzten Lieder des JMA 2018. Zum Schluss stimmte die ganze Kirche noch einmal »Hört der Engel helle Lieder« an, und manch einer strahlte beim Gesang. So wie die Musiker beim Spielen. Jeder Einzelne zeigte dabei eine beeindruckende Leistung. Als Zugabe spielten die Musiker den Andachtsjodler.

Im Anschluss an das Konzert gab es auf dem Kirchplatz Glühwein und Punsch. Ein ereignisreiches JMA-Jahr ging mit diesem Konzert zu Ende. Alle Freunde des Orchesters freuen sich auf 2019. Da gibt es traditionelle Termine wie Fronleichnams- und Stadthallenkonzert, aber auch besondere Höhepunkte wie das Deutsche Musikfest in Osnabrück.