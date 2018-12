Wie sonst lässt sich rational begreifen, dass der scheinbar alterslose mittlerweile 71-Jährige Altmeister Gerry Spooner mit der zart ins Mikrofon gehauchten Small-Hymne »Your Song« (Elton John) 800 Augen funkeln lässt? Wie sonst ist es möglich, dass sich 400 Erwachsene stumm im Takt der Taktfolge wiegen, begeistert Wunderkerzen schwingen, man im großen Saal der Weberei eine Stecknadel fallen hören könnte?

Seit mehr als 20 Jahren taucht die sich in jedem Jahr verändernde Small-Stars-Formation um die Bandleader Mickey Meinert/Achim Meier mit ihren Anhängern im Rahmen einer Zeitreise in jene Ära ab, in der Lieder auf Instrumenten gespielt und nicht am Computer konstruiert wurden. Eine Ode wie »Child In Time« kann auch mal zwölf Minuten dauern und in »Zugabe, Zugabe«-Rufen enden. Unausgesprochen verbindet die Protagonisten auf der Bühne mit dem Auditorium die gemeinsame Devise: Musik für die Ewigkeit – gemacht für Generationen.

Verstärkung bekommen die »Old-Stars« von zwei Gastmusikern

Offiziell firmiert der bis Silvester dauernden Ausflug in die legendären Zeiten von Deep Purple, Golden Earring, Supertramp, Joe Cocker oder Procol Harum unter der Überschrift »Casino Total«. Was sich dahinter verbirgt, wurde bereits beim Blick auf die überall auf den Tischen liegenden Spielkarten deutlich. In der Begrüßung unterstrich Micky Meinert deshalb: »Frohes Fest. Heute heißt es ›Casino Total‹ in der Weberei. Das Leben ist ein Spiel. Wir gehen alle oft ›All in‹ – und genau das machen wir heute Abend auch«.

Verstärkung bekamen die »Old-Stars« von zwei exzellenten Gastmusikern. Die in diesem Jahr terminlich verhinderten Stamm-Kräfte Richie Arndt und Andrew Graser wurden von Carmen Purperhart sowie Mickey Meinerts Namensvetter (»Wir sind weder verwandt noch verschwägert«) Kalle Meinert exzellent vertreten.

»Frauenstimme ist eine schöne Bereicherung«

»Meinert II« setzte gemeinsam mit »Kermit, dem Frosch« (Gerry Spooner) als Eröffnungsnummer vor dem auf »Las Vegas« getrimmtem Bühnenbild als King Elvis mit »Let’s Twist Again/Great Balls of Fire« das erste Aufrufezeichen. Auch die Stimme der »Lady in Red« Carmen Purperhart war bei »Woman in Chains«, »What’s Love Got To Do With It« oder »Licence to Kill« eine absolute Verstärkung.

Mickey Meinert sah es in der Pause ähnlich: »Ab und zu ist eine Frauenstimme eine schöne Bereicherung.« Kalle Meinert gab mit den Hard-Rock-Titeln »Paranoid«/»Easy Livin’« extrem Vollgas, gleichzeitig zelebrierte er aber auch mit Carmen Purperhart als Udo Lindenberg ein betörendes »Hinterm Horizont«-Duett. Ein Beifallsorkan war ihnen und allen anderen natürlich sicher.