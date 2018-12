Von Carsten Borgmeier

Gütersloh (WB). Standbetreibern des Weihnachtsmarktes hat es dieses Mal zu viel geregnet, Einzelhändler freuten sich über viele Kunden, die auf den letzten Drücker noch am Heiligen Abend in die Läden strömten. Zum Ende des Hüttendorfes auf dem Berliner Platz an diesem Sonntag hat sich das WESTFALEN-BLATT in der Innenstadt umgehört.