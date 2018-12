Bereits beim Notruf, der Einsatzeröffnung, nehmen die Tablets ihren Dienst auf. Die in der Leitstelle erfassten Erstinformationen werden den Rettungskräften in Echtzeit auf den mobilen Geräten zur Verfügung gestellt, um sie auf den Einsatz vorzubereiten. Einsatzort, Patientendaten, wie Angaben zu Verletzungen oder zum Krankheitsbild – die Aufnahme der Personalien undeinsatzbezogener Daten legen die Grundlage für die medizinische Versorgung und die weitere Behandlung des Patienten.

Einfach zu bedienen, können die digitalen Protokolle nun mit der neuen Technik schnell ausgefüllt werden. Das spart nicht nur Zeit, sondern sorgt auch für eine bessere Lesbarkeit der Eingaben. Einige medizinische Messgeräte sind bereits in der Lage, Untersuchungsergebnisse automatisch in das digitale Rettungsdienstprotokoll zu übertragen. »Damit werden in kürzester Zeit umfangreiche Informationen zusammengetragen, die unter Umständen lebensrettend sein können«, erklärt Stefan Janus, Notfallsanitäter beim Kreis Gütersloh. Gemeinsam mit seinem Kollegen Phil Beermann hat er die Administration der mobilen Datenerfassung übernommen.

Gerät sendet Daten an die aufnehmenden Krankenhäuser

Das Gerät speichert die Daten nicht nur zentral auf einem Server, sondern sendet sie bei Bedarf vor allem auch an die aufnehmenden Krankenhäuser. »Auf diese Weise bekommen auch die Krankenhäuser Zugriff auf die Einsatzdaten und können die weitere Behandlung schon vor Eintreffen des Rettungswagens planen und koordinieren«, hebt Beermann hervor. Das St.-Elisabeth-Hospital und das Klinikum arbeiten bereits mit dieser Technik.

In den Rettungswagen gibt es spezielle Halterungen für die Tablets sowie einen Drucker, mit denen Protokolle direkt ausgedruckt werden können. Mit den neuen Geräten können auch Fotos gemacht werden, die gegebenenfalls die Verletzungen oder Unfallstellen dokumentieren und so das Rettungsdienstprotokoll um wertvolle Details ergänzen. Außerdem können notwendige Arbeitsabläufe für den Einsatz, wie zum Beispiel medizinische Algorithmen, und Handlungsanweisungen auf dem Pad hinterlegt werden. Mit der mobilen Datenerfassung wird zugleich ein wichtiger Fortschritt im Bereich des Qualitätsmanagements im Rettungsdienst erreicht.