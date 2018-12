Die Bank, auf der Albrecht Diekötter in der mittleren Berliner Straße Platz nimmt, hat die Immobilien- und Standortgemeinschaft finanziert. So wie viele weitere Projekte.

Von Stephan Rechlin

Die ISG lässt ihre Straße derzeit von 40.000 LED-Leuchten erstrahlen, im vergangenen Frühjahr hingen an dieser Stelle bunte Regenschirme. ISG-Vorsitzender Albrecht Diekötter: »Der Umbrella Sky war das am meisten fotografierte Motiv Güterslohs im vergangenen Jahr.«

Diese Aktionen sollen bis 2023 ebenso fortgesetzt werden wie die angestrahlten Fassaden, die Blumenampeln mit saisonalem Grün und die Beschäftigung des »Kümmerers« Werner Kutsch, der vor allem an Markttagen für Sauberkeit sorgt. darüber hinaus strebt die ISG an, über Entertainment die Kunden in die mittlere Berliner Straße zu locken. Damit sind Diekötter zufolge »charmante Kleinaktionen und -veranstaltungen« gemeint, denkbar sei aber auch ein Tag der Seifenblasen, der Aufbau einer Minigolfanlage in den Sommerferien oder ein von Sportvereinen betreuter Trimm-Dich-Parcours.

Rat stimmt Verlängerung zu

Der Gütersloher Rat stimmte der Satzung der ISG für weitere fünf Jahre zu. Die Zustimmung wird benötigt, weil die Stadt die Mitgliedsbeiträge über Gebührenbescheide einzieht. Die Gemeinschaft ist ein Zusammenschluss von Hauseigentümern zwischen Konrad-Adenauer- und Berliner Platz. Der jährliche Mitgliederbeitrag bemisst sich nach der Länge der Schaufensterfront sowie dem Grundstückswert. Die Stadt zieht dieses Geld als Abgabe von den Hausbesitzern ein und reicht es an die ISG weiter. Die ISG wiederum kauft für die Projekte Personalkapazität bei der Gütersloh Marketing GmbH ein und finanziert Aktionen und Projekte. Gut 428.000 Euro sind dadurch seit 2014 in die mittlere Berliner Straße geflossen, inklusive Landeszuschüsse. In den kommenden fünf Jahren sollen 309.000 Euro folgen.

Im Keim erstickt

Vor solchen Zahlen schrecken andere Geschäftshausbesitzer in Gütersloh offenbar zurück, auch wenn ihre Straßen von solch einer Belebung zweifelsfrei profitieren würden. Versuche der ISG, ihr Modell auf die krisengeschüttelte Spiekergasse zu übertragen, seien im Keim erstickt worden. Diekötter: »Entweder zeigten die Immobilienbesitzer nicht das geringste Interesse daran oder sie waren schlicht nicht erreichbar.« Auf solche Probleme stößt die ISG etwa bei Erbengemeinschaften oder bei internationalen Immobilienkonzernen mit Sitz im Ausland: »Manch einer mag vielleicht auch nicht die Mittel haben, um sich an so einer Gemeinschaft zu beteiligen«, vermutet Diekötter.

Ist der Antrag auf Gründung einer ISG erst einmal gestellt, müssten ein Drittel der betroffenen Hausbesitzer eines genau festgelegten Quartiers schon widersprechen, um sie noch zu verhindern. Ansonsten würden sie zu Zwangsmitgliedern. Mindestlaufzeit: fünf Jahre. Diekötter: »Zwang ist doch Unsinn. Die Hausbesitzer müssen wie jene in der mittleren Berliner Straße erkennen, dass ihre Miete zahlenden Läden nur mit ihrer Hilfe überleben können.«