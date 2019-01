Gütersloh (WB/rec). Abstandsflächen zwischen Häusern können so viel Ärger zwischen Nachbarn auslösen, dass die sich deswegen vor Gericht treffen. Die 2018 reformierte Bauordnung ist nicht nur in diesem Punkt grundlegend überarbeitet worden. Der 18. Architektentag im Gütersloher Kreishaus konzentrierte sich darum nur auf dieses eine Thema.

Gastgeber Bernhard Bußwinkel von der Kreisabteilung Bauen, Wohnen, Immissionen begrüßte gut 100 Teilnehmer: »Das Thema brennt unter den Nägeln.« Drei Stunden bekam Referent Dr. Florian Hartmann von der Architektenkammer NRW Zeit und konnte doch nur einen Fokus auf die wichtigsten Themen richten.

Im Juli 2018 wurde die Bauordnung NRW durch den Landtag verabschiedet. Sie korrigierte einige Teile der Bauordnung aus 2016, die von der rot-grünen Vorgängerregierung auf den Weg gebracht worden war und bildet das Ende einer Reform, die seit dem Jahr 2000 läuft. Betrachte man das komplette Reformpaket, so sei das Hartmann zufolge eine der »größten Novellen, die das Bauordnungsrecht je erfahren hat«.

So sei das bisher als Staffelgeschoss bekannte Geschoss über dem letzten Vollgeschoss – Hartmann bezeichnete es auf seinen Folien als (Nicht-)Vollgeschoss, weil man dafür noch keinen anderen Namen gefunden habe – größer geworden im Vergleich zur alten Bauordnung. Es darf fortan Dreiviertel der Fläche des Geschosses darunter haben und muss nicht mehr überall zurückspringen. Dr. Hartmann veranschaulichte immer wieder mit Beispielen aus der Praxis, wie die Neuerungen zu verstehen sind. Künftig, erläuterte Dr. Hartmann, sei es unerlässlich, in Bebauungsplänen die Zahl der Geschosse und deren Höhe festzulegen. Theoretisch zumindest sei sonst ein Turmbau zu Babel möglich. Dabei gibt er aber insofern Entwarnung, dass aufgrund der neuesten Rechtsprechung der neue Vollgeschossbegriff nur für ab dem 1. Januar 2019 verabschiedete Bebauungspläne gilt.

Klage ist meist sinnlos

Einem weiteren wichtigen Aspekt widmete der Fachmann ebenfalls viel Zeit: Dem Recht der Abstandsgrenzen. »Dazu kann man auch ein Tagesseminar veranstalten, was ich ihnen im Übrigen nur empfehlen kann.« Die neue Bauordnung reduziere Abstandsflächen und übernehme so Regelungen, wie sie auch in Hamburg oder Berlin gelten. Verstöße gegen Abstandsfläche dürften einer der häufigsten Klagegründe sein. »Ich fühle mich wie eingemauert, wenn mein Nachbar mir so einen Bau vor die Nase setzt«, beschrieb Dr. Hartmann eine Nachbarsreaktion. Fakt sei, wenn die Abstandsflächen eingehalten seien, dann nütze eine Klage nichts. Er appellierte aber an die Planer, die bedrängende Wirkung ihrer Entwürfe im Blick zu haben, das sei ihre Verantwortung als Architekt.

Nach den Besonderheiten des Verfahrensrechtes endete der Vortrag mit dem großen Thema Barrierefreiheit. Insbesondere hier werde auf Klarstellungen und Erläuterungen in den untergesetzlichen Regelungen gewartet.