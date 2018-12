Gütersloh (WB). Flüchtlingsunterkünfte, IT an Schulen, Kindergartenplätze, Missbrauch in Familien – Bildungsdezernent Joachim Martensmeier (64) steht noch bis Ende Januar mitten drin im Gütersloher Alltagsleben. Bevor er sein Amt weiterreicht, blickt er mit WB-Redakteur Stephan Rechlin auf die größten Herausforderungen der vergangenen Jahre zurück.

Vor drei Jahren standen mit einem Mal ganze Busladungen voller Männer, Frauen und Kinder aus Syrien vor der Rathaustür und suchten eine Bleibe. Was hat deren Aufnahme erleichtert, was erschwert?

Joachim Martensmeier: Die unaufgeregte, empathische Haltung, mit der die Bürger diese Menschen hier aufgenommen haben, ist für mich nach wie vor das Wunder von Gütersloh. Das gilt in hohem Maße für die Sportvereine in Friedrichsdorf und Spexard, die durch den plötzlichen Verzicht auf ihre Sporthallen besonders schwere Nachteile in Kauf zu nehmen hatten. Aber auch für die zahlreichen ehrenamtlichen Helfer, die mit den Flüchtlingen kochten, Sport trieben, musizierten. Erschwert wurde die Aufnahme durch das zu Beginn der Zuweisungen überforderte Bundesamt für Migration. Mit der zunächst weitgehend unkoordinierten Aufnahme der Flüchtlinge wurden die Kommunen doch ziemlich allein gelassen. Unserer Forderung, den Kommunen doch bitte nur Flüchtlinge mit einer Bleibeperspektive zuzuweisen, kommen das Amt und die für ganz NRW zuständige Bezirksregierung in Arnsberg aber langsam nach.

Verlassen gefühlt hat sich auch so manche Gütersloher Schule, die bereits Kinder aus schon ansässigen Migrantenfamilien und behinderte Schüler aufzunehmen und sich dann auch noch um Kinder aus Flüchtlingsfamilien zu kümmern hatte.

Martensmeier: Die an uns herangetragenen Nöte und Sorgen dieser Schulen waren nachvollziehbar und berechtigt, auch wenn sie an Bund und Land hätten gerichtet werden müssen. Die Personalplanung im Schulministerium war lange Zeit von einer demografischen Rendite ausgegangen – die Zahl der Lehrer sollte konstant bleiben, auch wenn die Schülerzahl zurückging. Nachdem diese Rendite quasi über Nacht aufgezehrt war, fehlten mit einem Mal die Fachkräfte, mit der die überall dringend benötigten Stellen besetzt werden sollten. Gütersloh hat deshalb am Einsatz von den Unterricht begleitenden Schulsozialarbeitern festgehalten, auch als das Bundesprogramm dafür auslief.

Eine Hilfe, die gegen Ihren Einspruch durchgesetzt werden musste.

Martensmeier: Mein Einspruch richtete sich niemals gegen den Sinn des Einsatzes von Schulsozialarbeitern. Ich hatte größte Bedenken, die damit verbundenen Kosten der Stadt Gütersloh aufzubürden. In den Jahren der Haushaltskrise 2009/2010 haben wir hier jeden Cent dreimal umgedreht, bevor wir ihn ausgaben. Jährliche Kosten von 700.000 Euro sind ja auch dann aufzubringen, wenn es uns nicht mehr so gut geht wie jetzt.

Kinder von Migranten benötigen besondere Förderung. Hauptschulen, die darauf spezialisiert waren, gibt es bald nicht mehr. Warum haben Sie nicht stärker für den Erhalt wenigstens einer Hauptschule gekämpft?

Martensmeier: Ihr Eindruck täuscht. Ich habe für den Erhalt der Hauptschulen gekämpft. Aus der Politik und von Bildungsexperten sind wir zuvor mehrfach aufgefordert worden, doch bloß unsere Hauptschulen aufzulösen. Dem sind wir nicht gefolgt. Wir wären sogar bereit gewesen, eine Hauptschule zu erhalten, auch wenn sie nur einzügig mit zunächst nicht ausreichender Schülerzahl gestartet wäre. Doch das hat die Bezirksregierung ausdrücklich untersagt. Mit der Auflösung unserer Hauptschulen aber sind die besonders förderbedürftigen Schüler nicht einfach verschwunden. Um sie werden sich jetzt die Real- und die Gesamtschulen kümmern.

Gar nicht erst an den Start gegangen ist die im Gütersloher Norden geplante Primus-Sekundarschule. Woran ist sie Ihrer Ansicht nach gescheitert?

Martensmeier: Das ganze Projekt musste unter ungeheurem Zeitdruck umgesetzt werden. Dabei sind uns zweifelsfrei Fehler unterlaufen. Kurz vor dem Anmeldeverfahren an weiterführende Schulen änderte das Schulmini-sterium noch mal wichtige Eckpunkte der künftigen Modellschule – das war Eltern in der Kürze der Zeit kaum mehr zu vermitteln. Schließlich zeigten uns die Umfragen zur Dritten Gesamtschule, dass Eltern eine Schule wünschen, die alle Abschlüsse bietet. Eine Modellschule von der ersten Klasse an hat nach wie vor ihren Reiz. Allerdings muss sie bis zur Stufe 13 reichen und darf nicht in der zehnten Klasse enden. Der mangelnde Zuspruch zur Sekundarschule war bitter für uns. Der überaus erfolgreiche Start der Dritten Gesamtschule dafür umso schöner.

In der Medienmetropole Gütersloh lernen Grundschulkinder an gratis gestellten I-Pads während Jungen und Mädchen an weiterführenden Schulen keinen PC haben, an denen sie Bewerbungen schreiben können. Ist in der Gütersloher IT-Offensive etwas durcheinander geraten?

Martensmeier: Die flächendeckende Versorgung der Grundschulkinder mit I-Pads geht auf eine großzügige Spende der Bertelsmann SE zurück. Eine Ausstattung der Schüler an allen weiterführenden Schulen wäre damit aber nicht möglich gewesen. Zum einen wegen ungleich höherer Kosten, zum anderen wegen einer noch ungeklärten Rechtslage. So ist es in Niedersachsen möglich, dass Eltern von der Schule gestellte Laptops leasen können. In Nordrhein-Westfalen aber nicht. Die Frage der elektronischen Lehrmittelfreiheit muss im kommenden Jahr geklärt werden.

Die Zahl der Kindergartenkinder ist in Ihrer Amtszeit nicht nur gewachsen, die Kinder werden auch immer jünger in Obhut gegeben.

Martensmeier: Bei vielen allein erziehenden Müttern und Vätern in Gütersloh, die dringend auf einen Betreuungsplatz angewiesen sind, verbieten sich moralische Kommentare dazu. Seit 2013 haben sie einen gesetzlichen Anspruch auf einen Kindergartenplatz. Seit meinem Amtsantritt 2008 haben wir zehn neue Kindergärten gebaut, in denen insgesamt 45 neue Gruppen eingerichtet wurden. Trotzdem gibt es noch immer einen ungedeckten Bedarf bei den U-3-Kindern.

Das städtische Erziehungskonzept »In Beziehungen lernen« wurde als Tarnmantel für Personalknappheit kritisiert.

Martensmeier: Das ist es aber nicht. Es wurde seit dem Jahr 2002 unter Einbeziehung von Eltern, Erziehern und Erziehungsexperten entwickelt und ausgebaut. Seit dieser Zeit wechselten aber nicht nur die Eltern, die uns ihre Kinder anvertrauen, sondern auch die Mitarbeiterinnen. Vielen der neu hinzukommenden Eltern und Erziehern war unsere Herangehensweise, die stark auf die eigene, selbstständige kognitive Entwicklung kleiner Kinder aufbaut, gar nicht mehr bekannt. Das haben wir durch das Angebot neuer Kurse für Väter, Mütter und Großeltern geändert. In der jüngsten Umfrage des Jugendamtselternbeirates war das Thema Erziehungsqualität kein Streitpunkt mehr. Und dass in 22 städtischen Kindergärten mit 420 Mitarbeitern das Konzept unterschiedlich umgesetzt wird, sollte niemanden überraschen.

In Ihrer Amtszeit sind in vier Fällen Kinder in Gütersloher Familien misshandelt oder getötet worden, obwohl das Jugendamt zuvor von Anwohnern oder Nachbarn gewarnt worden war. In keinem dieser Fälle sind dem Amt Fehler nachgewiesen worden. Ist das ein Trost?

Martensmeier: Diese Fälle sind das Schlimmste, was einem Dezernenten, vor allem aber einem Mitarbeiter des Jugendamtes in einer Dienstzeit passieren kann. Jeder Fall wird anschließend genauestens untersucht. Solange es keinen begründeten, durch vorangegangene Fälle erhärteten Verdacht gibt, kann das Jugendamt genauso wenig eingreifen wie die Polizei. Das Untersuchungsergebnis bewahrt einen vielleicht vor zermürbenden Selbstzweifeln und Schuldgefühlen. Doch Trauer und Fassungslosigkeit bleiben, auch über den Ruhestand hinaus.